觀光局新商機！「喔熊組長」商標開放授權　近百間廠商搶著用

▲觀光局「喔熊組長」成一大商機。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局代言人「喔熊組長」出道多年，累積不少粉絲，觀光局鎖定商機，將喔熊商標開放民間廠商使用，如農特產品、工藝產品等，目前都是以公益廣告為主，約有80到90間廠商接洽使用。

觀光局長張錫聰表示，喔熊組長相當可愛，累積不少粉絲，也因此出現商機，因此觀光局開放民間廠商，在商品上使用喔熊商標，觀光局內部也有相關授權機制，審核廠商申請的使用目的與未來計畫等。

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▲約有近90間廠商接洽欲使用喔熊組長商標。（圖／觀光局提供）

張錫聰表示，歡迎各類廠商申請授權，雖然這是一項商機，不過對於觀光基金挹注而言非常小額，主要是一個象徵性的使用，目前約有80到90間廠商申請授權，包括農特產品、工藝產品等。

至於國境開門一事，張錫聰表示，目前仍無確切時間表，也因此觀光基金遲無收入，觀光局透過與他國視訊方式交流，規劃疫情後的觀光合作計畫。雖然疫情落幕看似遙遙無期，但許多外國人都非常想來台旅遊，台灣甚至被選為日本人疫情後最想去的國家。

▲疫情持續，國門仍封鎖，觀光業大受打擊。（圖／記者李毓康攝）



針對近日旅遊業放無薪假比例提高，張錫聰強調，觀光局會以紓困方案協助業者，盼為其爭取轉型時間，度過難關，希望過一陣子後，業界能發展出轉型成果，屆時若仍未轉型成功，政府也會持續協助，不會置之不理，而10月後是否還會繼續發放紓困金，則待行政院評估。