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被爆推過「武界溯溪」活動　林佳龍令觀光局重新檢討推出遊程

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▲▼觀光局推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

▲觀光局今年初推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

南投仁愛鄉武界壩發生野營4死慘劇，但稱「武界並非合法營地」的交通部觀光局，近日被踢爆也曾推出過武界一線天溯溪遊程。交通部長林佳龍今（16）日受訪時表示，已經請觀光局聯繫所有旅遊業者，重新檢討先前推出的各種遊程。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

律師林智群在臉書上揭露，觀光局今年初曾推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」，遊程內含「一線天溯溪」活動，但當地已立有警告牌，禁止遊客進入溪中，因此質疑該遊程合法性。

林佳龍今被問及此事回應，先前旅遊業者結合部落人士，有推出遊程，但即使是在非汛期，也一定要落實安全相關要求，目前該行程已經下架，同時也已請觀光局聯繫所有業者，重新檢討先前推出的各種遊程。

▲▼觀光局推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

▲觀光局已緊急撤下「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

林佳龍也解釋，主要是年初時候旅行公會要推出結合在地部落的優質深度旅遊，但這件事讓我們了解到，除了要落實有關於露營區管理要點相關規範外，實際上落實要求，必須從政府到人民，都能夠同步來檢視跟改善。

另外，在露營區管理部分，因為涉及到的主管機關單位非常多，有將近10幾個，林佳龍也說，除了有交通部觀光局提供露營專區網站外，也希望大家能遵循露營區管理要點，非法露營區由各相關主管機關管理，已連繫希望進行體檢，加以落實相關安全要求，政府也會加強督導。

根據觀光局脊梁山脈旅遊年官網顯示，今年2月10日貼出一則「追雲武瀑快樂似神仙一日」的套裝遊程，行程包括武界茶園攻頂觀日出、武界部落、武界電廠、摩摩拉爾瀑布、一線天溯溪尋寶趣、野炊、樂森林、手作披薩等。

▲觀光局「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／翻攝自觀光局官網）

▲觀光局「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程內含武界一線天溯溪。（圖／翻攝自觀光局官網）

觀光局表示，今年因應脊梁山脈年，共選出35條優質行程，其中有1條為「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程，其旅遊內容包括前往武界地區「一線天溯溪尋寶趣（龍紋石）—河畔（本日午餐於大地中享用野炊-在地山豬肉、山中野菜、野味、蔬果）」活動。

觀光局解釋，該活動主要是旅行社與武界部落人士合作，由導覽人員安排前往當地秘境體驗，同時在網頁上景點介紹也提及「必須選在河床枯水期，一邊撿龍紋石一邊撿拾河邊垃圾，一舉兩得走進山中吸取芬多精及負離子精華，讓自己元氣滿滿」，旅行社指稱目前非枯水期，未安排前往河床遊憩的行程，改以其他探奇的景點。

觀光局表示，目前武界地區發生意外事故，已有安全疑慮，本局已要求規劃該行程之旅行社即刻停止相關遊程之招攬，並自本局網站及活動網站將遊程介紹內容撤下，同時請活動主辦單位台北市旅行商業同業公會檢視其他獲獎遊程之安全性問題。

觀光局強調，會再宣導旅行業者，安排任何遊程均應遵守旅遊地點相關主管機關之禁止規定，務必注意確保旅客之旅遊安全。

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