深度旅遊首選！林佳龍：明年「精選100個小鎮」可以玩

▲觀光局力推小鎮觀光。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

「台灣小鎮款款行主題展」快閃展覽今（16）日在台北京站時尚廣場登場，舉辦時間為期三周，以鮮明的2D漫畫風格結合70個小鎮攝影作品展出，為年底的小鎮3.0暖身。交通部長林佳龍表示，明年將湊滿100個小鎮，將小鎮觀光推向國際。

林佳龍表示，觀光要走向精緻旅遊，小鎮是重中之重，旅客到小鎮玩不要走馬看花，而是要深入各地旅遊，觀光局自去年推出小鎮1.0，共選出30個小鎮、10個客庄，到了今年的小鎮2.0累積到70個小鎮，明年也會在推動小鎮3.0，屆時將湊滿100個小鎮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小鎮款款行展覽今起登場。（圖／觀光局提供）

林佳龍指出，若要推動精緻旅遊，各小鎮也不能單打獨鬥，因此觀光局規劃先由7大風景管理處聯合，利用資訊平台刺激產業，促進在地觀光經濟與就業機會，小鎮有了工作機會，年輕人不再外流，一舉數得。

林佳龍表示，一年來他也走遍全國各地，發現台灣最美的風景就在小鎮，期待透過資源整合與盤點，針對各小鎮進行行銷，未來國門開啟後，外國人也可體驗更優質的旅遊遊程。

▲▼觀光局明年將選出百個小鎮力推觀光。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，本次活動展規劃系列活動，包含小鎮旅遊攝影講座、與喔熊組長線上遊小鎮、喔熊組長粉絲見面會，以及線上上傳與主題展合照等系列活動，只要參加喔熊實體及線上活動就有機會抽中ACE行李箱。