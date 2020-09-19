共軍動作頻頻　森喜朗：動用軍力的時代應該要結束

▲前日本首相森喜朗。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

近日共軍動作頻頻，19日上午甚至出動多達19架軍機，包括殲16、殲10、殲11、轟6、運8。對此，準備離台的前日本首相森喜朗表示，現在是新的時代，動用軍力的時代應該要結束了，要透過對話來一起合作協調，這樣世界才會和平，期待明年東京奧運能順利舉辦，這樣代表人類打贏了疫情。

森喜朗19日於長榮台北商務航空中心發表簡短談話。被問到近日共軍動作頻頻，台日是否要有安保方面合作？森喜朗說，安保議題不只在台、日，世界都很緊張，尤其是為了經濟方面；但「各國用軍事力量這樣的時代應該要結束了，現在是新的時代，軍事部分會越來越減少，往這樣的方向才是對的，透過對話、大家一起合作協調。」

森喜朗提到，因為疫情關係，現在很多人之間的移動都停了下來，這或許是神給世人的課題，如果大家沒辦法擺脫這個困境，搞不好人類就滅亡了，他身為東京奧會組織委員會長，常常被問說東奧可以辦嗎？只能說要相信，因為如果連自己都不相信，那就不可能做到，要相信疫苗、新冠肺炎藥物都會出來，到時候順利舉辦奧運，真的能證明人類打贏了疫情。

森喜朗提到，去年他拜訪世界奧會會長，提及東京奧會期間，世界上不要有戰爭，而大家希望的都一樣，「如果奧會沒有戰爭、糾紛，以後每個月都可以辦奧會，不論是棒球、橄欖球都可以，用這樣的方式取得世界和平，是我的希望。」

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