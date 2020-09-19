準備離台！森喜朗突提AKB48：透過音樂、運動交流「讓國際和平」





▲前日本首相森喜朗。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者袁茵／台北報導

前日本首相森喜朗18日率團在今年二訪台灣，參加19日前總統李登輝追思會，並且於19日約下午1時發表離台前簡短談話。森喜朗表示，不論是幾次都好，為了李登輝也要來台灣，不過他們以前的時代已經結束了，這時代一定要透過會談來解決問題，還有年輕人會透過唱歌跳舞交流，例如日本女子團體AKB48等，盼大家一起努力讓國際和平。

森喜朗19日下午在長榮台北商務航空中心回日本前發表簡短談話。針對自己二度訪台悼念李登輝，森喜朗表示，他也不知道派自己是不是正確的，但因為日方也討論了派誰比較適合，後來決定是他，他也就答應了，「我覺得不管是一次、兩次、三次也好，為了李登輝，我也要來。」

森喜朗提到，他是在二戰的時代，小時候經歷過世代大轉變，也許現在也是這樣，但在台灣最理解日方的就是李登輝，現在李登輝時代結束了，他也已經從政壇退休了，「我們的時代已經結束了，在這一個時代結束的時候，由我來出席李登輝的告別禮拜，也許是最適合的。」

森喜朗說，今後不論亞洲也好，世界也好，以後局勢一定更複雜，包括英國脫歐等，各國都有很困難的問題，尤其是經濟部分。現在這時代一定要透過會談來解決，不要像他和李登輝那時候用力量武力來壓過去不同意見，這時代已經結束了，一定要透過對話解決。

森喜朗提到，台灣也是、日本也是，現在很多年輕人透過跳舞、唱歌交流，例如日本AKB48等，在他眼中大家看起來都是一樣的，例如現場的記者，哪些是日本人、哪些是台灣人，在他看起來都一樣，這也證明現在大家都是朋友，互相用智慧合作，大人的世界糾纏在過去的部分，各位的時代不需要在乎這些，這時代透過音樂、經濟、運動都好，大家一起合作讓國際和平，而李登輝要告訴大家的就是「作為人一定要有自由民主」，相信日本以後也會照這個意思走。

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