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陸「實戰性演練攻台」　《環時》解讀：多架軍機已非警告

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▲▼共機殲10型戰機。（圖／國防部提供）

▲解軍殲10型戰機。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍18、19日分別派出18、19架軍機擾台，國防部隨即派遣空軍空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時配合廣播驅離與防空飛彈追監。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》發表社評解讀，「這已非警告，而是實戰性演練攻台」，台美切莫誤判形勢，以為大陸方面的演習是在虛張聲勢。

《環球時報》18日發表社評稱，台灣軍隊驅離的廣播內容出現「接近領空」自演，而非慣用的「空域」或「防空識別區」。文章直言，「在我們看來，這還是客氣的。美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步。」

▲▼國防部19日揭露，共軍上午派多達19架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部提供）

▲國防部19日揭露，中共解放軍上午派多達19架軍機擾台。（示意圖／國防部提供）

報導進一步表示，如果美國國務卿、國防部長來台灣，解放軍就可飛越台灣，試射飛彈更接近台灣，甚至飛越「總統府」上空。

該文解讀解放軍此次軍演釋出兩大訊號，一是解放軍不再諱言，威懾的就是美台勾連；二是這麼大的行動，能夠如此短時間裡組織起來，是十分強烈的信號。

文章稱，「它說明解放軍已有能力在極短時間裡動員組織針對台灣的軍事行動，這說是演習，但它更像實戰」、「它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，『台獨』的一切就將灰飛煙滅。」

文章還說，解放軍今後不僅會警告性軍演，這種軍演的規模勢必進一步擴大。《環球時報》舉例，香港國安法堅決推行了，中印邊境我們不懼戰的意志被充分證明了，「台海決不會是分裂勢力可以恣意妄為的地方，台當局如果想要以身試法，大陸一定會用軍事解決手段來成全他們。」

據了解，解放軍繼昨日派18架軍機擾台後，國防部19日中午揭露，中共解放軍上午再度進入我西南空域活動，出動殲16、殲10、殲11、轟6、運8等多達19架軍機，我國空軍隨即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時配合廣播驅離與防空飛彈追監。

國防部表示，中共解放軍連續2日踰越海峽中線，侵犯我主權的挑釁行為，已嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，國防部表達嚴正譴責。

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