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江啟臣正告共軍勿過度侵擾：兩岸對立仇視「引戰的人反被當英雄」

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▲江啟臣19日正告共軍，過度的操演以及侵擾，只會將台灣民心越推越遠。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣19日正告共軍，過度的操演以及侵擾，只會將台灣民心越推越遠。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

美國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台之際，中共18日、19日接連派遣18、19架軍機擾台，強調行動是針對當前台海情勢。對此，國民黨主席江啟臣19日下午正告共軍，過度的操演以及侵擾，只會將台灣民心越推越遠，更可能讓兩岸關係推向不可逆的惡化局勢甚至戰爭的邊緣。

江啟臣在臉書以「台海局勢詭譎 兩岸政府應儘速恢復對話」為題指出，柯拉克17日訪台，中共18日清晨就派遣多架戰機跨越海峽中線，到了18日上午，中國國防部更宣布在台海富錦組織實戰化演練。而海峽論壇在19日正式當場，規模大幅縮小，見證了兩岸互動管道的大幅萎縮。

「面對美方頻對台釋出善意，共軍卻節節升高敵意的現實狀況下，我們一方面樂見台美關係升級深化，但仍對於兩岸情勢惡化感到憂心。」江啟臣正告共軍，過度的操演以及侵擾，只會將台灣民心越推越遠，更可能讓兩岸關係推向不可逆的惡化局勢甚至戰爭的邊緣，「我們也要提醒，國防部應該嚴密備戰，妥善因應，更要避免擦槍走火」。

江啟臣感慨，兩岸善意累積越來越困難，疫情間許多不必要的政治操作、網路言論的激化、美國大選的政治需求，都讓兩岸不論是民間或是官方的交往趨於強硬、對立甚至仇視，「願意扮演溝通角色的人被污名化、叫囂引戰的人被當成英雄」，這樣的氛圍絕對不利於台海和平穩定發展。

江啟臣表示，國民黨更擔憂，相較於1996及1999兩次兩岸台海軍事危機，台灣輿論普遍對於共軍軍演無感或是冷感，不過，民進黨政府基於政治計算，忽而將對岸形塑成冷血的強大政權，又可以立即轉換說法，將對岸當成即將崩潰的紙老虎，但過一會兒又希望兩岸ECFA不要中止。

他繼續說，這樣的政治操作，導致目前輿論對於兩岸情勢的認知過於片面與輕忽，當台灣社會氛圍在政治上，普遍仇視對岸，不思重回和平之途，卻又缺乏對於對岸軍事威脅的危機感，恐怕正是維護台海安全的危機。

江啟臣強調，國民黨仍認為，和平繫於兩岸雙方，因此不樂見兩岸對峙情勢升高，兩岸政府應該恢復儘速對話，更應該積極創造有利於累積善意的氛圍，用多元的互動降低戰爭衝突的可能。

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