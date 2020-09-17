日前首相森喜朗來台前夕受傷　蔡英文：盼早日康復18日順利訪台

▲日本前首相森喜朗將再次訪問台灣。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

日本前首相森喜朗18日將再次率團訪問台灣，出席故前總統李登輝19日的追思告別禮拜。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文預計18日下午，於總統府內接見日本弔唁團一行。

張惇涵表示，上個月森前首相率團專程訪台追思李登輝，以83歲的高齡一天往返台日，相信不少人都為此感動，我們感謝森前首相再次率團訪台，這不僅代表森前首相跟李登輝之間的深厚感情，也顯示日本與台灣之間的深厚友誼；而我們也有注意到他日前有受傷的消息，希望他身體無大礙，能夠順利訪台，也早日康復。

張惇涵表示，蔡英文預計9月18日下午於總統府接見「李前總統登輝先生追思告別禮拜日本弔唁團」，而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

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