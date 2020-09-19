稱「吃豬睪丸變聰明」被柯文哲笑！陳時中改口：只是民俗說法

▲柯文哲接受徐巧芯質詢。（圖／翻攝柯文哲頻道）



記者李宜秦／台北報導

衛福部長陳時中近日接受節目專訪時表示，吃豬睪丸體力會變好、變聰明。對此，國民黨台北市議員徐巧芯於18日質詢時問台北市長柯文哲是否認同此說法？柯文哲大笑反問「他唸哪個醫學院？」陳時中今（19）日表示，這是一種民俗講法，小時候常聽長輩有此一說。

陳時中今日出席台北醫學大學授袍典禮，被問及柯文哲不認同「吃豬睪丸體力會變好、變聰明」一事，他表示，這只是一種民俗說法，小時候也常聽長輩這樣說。

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▲衛福部長陳時中。（圖／記者李宜秦攝）

徐巧芯18日於議會質詢時問柯文哲，如果有人問你吃美豬、美牛沒事，你會怎麼說？這句話邏輯有沒有問題？柯文哲回應，「沒事是外表看起來沒事，但你怎麼知道你裡面沒事？」

徐巧芯也問，衛福部長陳時中曾說，吃豬睪丸會變聰明，體力會變好，這樣的說法是否正確？柯文哲則反問，「他唸那個醫學院」，之後不斷憋笑並解釋，陳時中應該是失言，把他當作玩笑話就好。

另外，對於陳時中說進口30月齡以下的美牛沒事，沒有狂牛症，那這些牛長大之後也不會得狂牛症，徐巧芯問柯文哲如何看這樣的說法？柯文哲嘆氣的說，「這個吼，科學問題，科學解決，勸陳時中這問題不要再講，不要去強力護航，惦惦就好。」