簡舒培爆柯文哲收30萬政治獻金　疑替建商解列「花億元開路」

▲柯文哲接受質詢。（圖／翻攝柯文哲頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培18日於議會質詢時指出，市長柯文哲在2016年上任時替建商解列開闢道路的義務，而簡舒培就爆料，柯文哲在2014年第一次選舉時就收了建商30萬元的政治獻金，認為有圖利見之嫌，柯文哲表示「不知道」，請政風處去查，該怎麼辦就怎麼辦。

台北市捷運聯開案疑似圖利廠商，簡舒培指出，2015年捷運局就發文給首泰要求一定要開闢道路兩條，不然就開罰，但在2016年就解列了，引起當地里長不滿。

簡舒培質疑，原本開闢道路就是建商的責任，柯文哲2015年發文要首泰處理，但到了2016年卻發文要工務局徵收，原本應該是建商要開闢的道路，卻變市府開闢，變相幫建商省了1億多元。

面對質疑，柯文哲表示已把全案移送，「我也不曉得什麼問題」，簡舒培追問是否繼續開路，柯文哲說「依法行政」，這是一個存在已久的問題，該怎麼辦就去辦。

簡舒培質問柯文哲是否收首泰的錢？柯文哲說「我不曉得，2018年我不認識這個人」，接著簡舒培指出，柯文哲在2014年就收了首泰的政治獻金30萬，柯文哲表示，他有沒捐選舉帳戶我不知道，2018我只有收網路那一次，對於簡舒培直指收首泰30萬，柯文哲反問「那又怎麼樣？」那競選選經費有一萬多筆，誰認識誰？

面對簡舒培質疑收政治獻金的正當性，柯文哲之後也坦承，這個案子的確很奇怪，而簡舒培就批評，早就知道這個案子怪怪的，但是卻沒有處理，難道沒有政治責任嗎？

柯文哲強調，該辦就辦，用力辦不要緊，請政風處去查，「該怎麼辦就怎麼辦啦」，另外也抱怨並不是很認同簡舒培的問政方式，認為這樣是抹黑。