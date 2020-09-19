兩人雙手擊掌成摯友　達賴喇嘛：李登輝很可能在台灣轉世重生

▲達賴喇嘛追思李登輝，透過拍攝影片表達弔唁。（圖／達賴喇嘛慰詞影片）



記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝19日舉行追思告別禮拜，西藏精神領袖達賴喇嘛也透過影片表達追思，他在影片中說，他與李登輝第一次見面兩人雙手擊掌成為好朋友，而佛教徒相信輪迴，李登輝很可能會在台灣轉世重生。

▲達賴喇嘛認為李登輝可能會在台灣轉世重生。（圖／翻攝達賴喇嘛慰詞影片，達賴喇嘛辦公室提供）

在追思禮拜中，西藏精神領袖達賴喇嘛透過影片表達對李登輝的追思。總統府發言人張惇涵指出，由於達賴喇嘛與李登輝是真性情的好友，因此雖他因國際疫情嚴重而不克前來出席，但特別錄製影片，向他表達尊敬與追思，我們亦對此表示誠摯的歡迎與感謝。

達賴喇嘛在影片中表示，他常常為李登輝祈福，他非常欣賞感謝李登輝的盡力而為，雖然他已經不在，但佛教徒相信輪迴，很可能會在台灣轉世重生，「我祈禱他投胎轉世，無論認得與否，他的精神將永世伴隨重生」。

▼達賴喇嘛與李登輝初次見面雙手擊掌，自此兩人成為摯友。（圖／翻攝達賴喇嘛慰詞影片，達賴喇嘛辦公室提供）



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