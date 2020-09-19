回顧李登輝一生　追思片原音重現「台灣交給你們了」

記者蔡文鈴／台北報導

故前總統李登輝19日於淡水真理大學舉行追思告別禮拜。總統府特別製作追思影片，剪輯李登輝在政壇的重要時刻，其中為總統蔡英文站台時向台下群眾喊話「台灣的未來交給你們了」，最讓年輕世代印象深刻。

今天的告別禮拜安排播放李登輝追思影片，詳細介紹李登輝的生平，推動修憲讓台灣走向民主化時代告別威權體制，也讓兩岸的關係產生了不同的變化。

影片最後播放李登輝2012年替蔡英文選前之夜站台時，用台語對台下群眾說的一段話，「我年歲已經很高，不知道什麼時候會離開我心愛的台灣，未來就較靠你們，我李登輝這輩子是最後的一次，要跟大家拜託拜託，台灣要交給你們囉，祝你們大家平安，台灣平安」。

李登輝的追思禮拜18日於真理大學大禮拜堂舉行，將以基督教禮拜程序進行，總統蔡英文、副總統賴清、行政院長蘇貞昌及其他部會首長皆親自出席。還有美國國務次卿柯拉克、日本前首相森喜朗都率團出席，向李登輝致意。

▲李登輝追思影片。（圖／總統府提供）

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李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）