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柯拉克、森喜朗全程參與　馬英九、吳敦義5分鐘快閃李登輝追思會

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▲▼總統蔡英文、前總統陳水扁、美國次卿柯拉克、日本前首相森喜朗出席李登輝告別追思禮拜。（圖／台北攝影記者聯誼會）

▲美國次卿柯拉克、日本前首相森喜朗全程參與李登輝告別追思禮拜。（圖／台北攝影記者聯誼會）

記者陶本和／台北報導

總統府19日舉行故前總統李登輝追思告別禮拜，美國次卿柯拉克（Keith Krach）、日本前首相森喜朗都率團全程參與；而前總統馬英九、前副總統吳敦義提早到場，待了5分鐘便先行離場。

柯拉克本次率團訪台，儘管行事低調，多半行程皆不公開給媒體拍攝，但他的造訪，是41年來最高層級訪台美國官員，且主要目的就是參與本次李登輝的追思禮拜。

另一方面，森喜朗也代表日方組團訪台，這是他短期間第二度造訪。特別的是，他其實不久前才在家裡摔倒，導致胸肋骨骨裂，但他仍忍著疼痛，堅持帶著拐杖訪台。

柯拉克約在上午8時50分左右，在美國在台協會處長酈英傑(William Brent Christensen)陪同下，抵達會場；而森喜朗則於9時整左右抵達。特別的是，他們兩人的座位安排於隔壁，使得本次活動成為「台日美」三方罕見同框的歷史時刻。

本次李登輝的追思禮拜活動，柯拉克與森喜朗全程參與，從上午9點一路待到中午接近12點活動結束才離開；而馬英九、吳敦義則是在上午8時30分左右抵達，向家屬簡單致意之後，在現場停留約5分鐘就離開。

至於前總統陳水扁，則是在8時40分左右，拄著拐杖抵達，這是他保外就醫以來，第一次與總統蔡英文見面，出席同一場的活動。

▼故前總統李登輝告別追思禮拜，馬英九、吳敦義到場向家屬致意，停留5分鐘左右便離開。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜，馬英九。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▼前總統陳水扁保外就醫以來，首次與總統蔡英文見面，出席同一場活動。（圖／台北攝影記者聯誼會）

▲▼總統蔡英文、前總統陳水扁、美國次卿柯拉克、日本前首相森喜朗出席李登輝告別追思禮拜。（圖／台北攝影記者聯誼會）

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