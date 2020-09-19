AIT製片緬懷李登輝　盼延續遺志深化台美情誼

▲AIT製作影片悼念故總統李登輝。（圖／翻攝自AIT臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是故前總統李登輝告別追思禮拜，美國在台協會（AIT）19日上午貼出回顧影片，影片內容為李登輝時任總統時期，與美國政要包括布希、卡特、福特等歷任前總統互動的珍貴相片。AIT表示，李前總統是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友，AIT心意與台灣人民同在，將緬懷李前總統的遺志，持續深化與台灣的情誼。

AIT在臉書發布一段兩分鐘追思影片，影片以李前總統鞏固台美深厚友誼為題，貼出李登輝時任總統時期（1998至2000年），接見美國政要相片，包含1990年時任美國參議員約翰‧麥肯來訪、1991年美國前總統福特訪台、1992年會晤前美國副總統安格紐，1993年接見前美國副總統奎爾、1994年與前美國總統布希球敘，以及1999年接見前美國總統卡特等。

影片中，AIT降半旗以悼念李前總統辭世，緬懷李登輝並持續深化台美情誼。AIT貼文指出，李前總統是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友，AIT的心意與台灣人民同在，繼續透過共享的政治和經濟價值，強化台灣活躍的民主體制。

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