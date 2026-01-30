路透：馬斯克SpaceX、xAI協商合併　為IPO鋪路

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

根據《路透社》週四（29 日）消息，特斯拉與 SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）正評估，讓 SpaceX 與 xAI 在今年可能啟動的 SpaceX IPO 前進行整併，把 AI、太空發射與通訊事業收攏到同一企業體系，擴大整體戰力。

知情人士轉述，這項規劃若成真，將把 Grok 聊天機器人、X 平台、Starlink 衛星網路與 SpaceX 火箭，一併納入同家公司運作，藉此提升資源調度彈性，也為上市前的公司架構鋪路。

交易架構浮現 內華達州設立新公司

外媒查閱近期申報資料發現，兩家新設實體已於 1 月 21 日在美國內華達州成立，名稱分別為 K2 Merger Sub Inc. 與 K2 Merger Sub 2 LLC，被視為潛在合併的交易工具。

其中一家由 SpaceX 及其財務長布雷特．強森（Bret Johnsen）共同擔任管理成員，另一家則僅列強森為主管。文件未說明實際用途，相關估值、動機與時程目前仍是未知數。

合併彈性仍大 AI野心延伸到太空

消息人士強調，雙方尚未簽署最終協議，架構仍可調整，部分 xAI 高層未來甚至可能選擇收取現金，而非以 SpaceX 股票作為交換。

在全球 AI 競爭白熱化下，馬斯克正加速對抗 Google、Meta 與 OpenAI。他曾在瑞士達沃斯論壇直言，未來把 AI 丟到太空運作，反而可能是成本最低的選項，兩到三年內就有機會實現。

國防與資本市場 SpaceX估值再受矚目

華爾街分析，若 xAI 併入 SpaceX，不只整合太空、通訊與 AI，還可望提升爭取美國國防部大型合約的競爭力。xAI 已拿下最高 2 億美元的五角大廈合約，Starlink 與 Starshield 也大量運用 AI 技術。

SpaceX 創立於 2002 年，近期傳出正進行次級市場交易，估值上看 8,000 億美元，成為美國最有價值的私人公司。《金融時報》指出，馬斯克期望 6 月推動上市，但相關時程向來存在變數。