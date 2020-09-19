美4州提前投票開跑！川普直攻民主黨鐵票倉　尬拜登搶人氣

▲ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國明尼蘇達、維吉尼亞、南達科他及懷俄明4州今天開始提前投票。受疫情影響，選民可選擇提前親自投票或郵寄投票。兩位候選人川普和拜登今天雙雙在明尼蘇達州造勢拚人氣。

路透社報導，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天抨擊總統川普的經濟政策。川普在11月3日大選前全國民調中落後拜登，而他正努力在明尼蘇達州迎頭趕上。

法新社提到明尼蘇達州是民主黨傳統票倉，然而川普在2016年大選僅輸民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）不到2個百分點。

拜登在蘇必略湖（Lake Superior）港市杜魯斯（Duluth）郊區赫曼敦（Hermantown）參訪一處木工業培訓中心，並形容明尼蘇達州鐵礦開採地區經濟局勢嚴峻，他說2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情促使失業率升高。

這位前副總統將經濟持續低迷歸咎川普，他說這位共和黨籍總統在遏制這場公衛危機上幾無作為。

拜登表示：「川普連假裝做好他的工作都放棄了。」

▲拜登把經濟持續低迷歸咎川普，且在遏制這場公衛危機上幾無作為。（圖／路透）

拜登一再承諾會投資2兆美元改善美國基礎設施，同時因應氣候變遷。拜登也說會確保所有聯邦計畫採用美國製的材料及聘僱美國勞工。

拜登說，川普一直承諾會有基礎設施計畫，但從未實現。拜登還說：「他根本沒有計畫。」

川普今天傍晚在明尼蘇達州伯米吉（Bemidji）一處飛機棚場外對數以千計民眾發表談話。川普說，他的經濟政績會讓他在大選中贏得明尼蘇達州，指出明尼蘇達州去年在疫情來襲前經濟表現強勁。

川普也攻擊他所謂的拜登難民政策。他說：「明尼蘇達州，祝好運。如果拜登和激進左派獲勝，你們這州將會被侵擾摧毀。」

川普赴明尼蘇達州前曾在推特上表示，「愛睏喬（喬是拜登的名字）根本不知道」如何處理疫情。

近來民調顯示拜登在明尼蘇達州支持度輕鬆領先。追蹤民調的「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站顯示，拜登截至今天平均領先10.2個百分點。

川普和拜登將於本月29日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）舉行第1場總統辯論；第2場預定10月15日在佛羅里達州邁阿密登場；第3場辯論是10月22日在田納西州納希維爾（Nashville）舉行。