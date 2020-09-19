首見返台奔喪者確診！50多歲本國女日本入境　為外出採檢發現染疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增3例境外移入病例，其中有1例50多歲女性從日本返台奔喪，沒想到申請外出安排自費採檢時遭到確診，為國內首例返台奔喪者染疫個案，1名於入境接機的家人遭匡列為接觸者。

指揮中心表示，案506長期旅居日本，今年8月28日至30日出現喉嚨痛症狀，9月11日返台奔喪，入境時因有咳嗽症狀，於機場進行採檢，檢驗結果為陰性；9月18日個案已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位目前暫匡列接觸者1人，為入境接機之家人，目前無症狀，因雙方均有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。

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基於人道考量，現行針對居家隔離/檢疫者因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視規範，在檢疫第5天(含)以後且無症狀者向地方衛生單位提出申請；經審查符合資格，且取得醫院同意探病後，由地方衛生單位安排至指定醫療院所自費採檢。

取得檢驗陰性報告3天內，經醫院同意後由地方衛生單位安排外出，無論探病、奔喪或辦理喪事均以每天1次、每次2小時為原則(不含車程)；外出時需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具，並確實執行洗手等個人良好衛生習慣。