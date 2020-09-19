台灣輸出菲律賓6個案　在台接觸者122位檢驗陰性！

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布6名從台灣返回菲律賓民眾檢出陽性，都是菲籍移工，其中有2人屬於同工廠不同部門的作業員。總計在台接觸者162人，其中應採檢122人，指揮中心發言人莊人祥今（19）日公布採檢結果，都是陰性。

指揮中心日前公布，這6名個案於入境菲律賓時檢出新冠肺炎陽性，其中4名為上週菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通知我國，另2名為民眾近日透過在台公司主動通報。

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莊人祥指出，我國接獲通報後，隨即啟動調查，該6名個案皆為菲律賓籍移工，5名女性及1名男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、2名工廠作業員（同廠不同部門、互不認識）、船員等工作。

調查他們抵台時間分別是2018年2人、2019年3人，擔任船員者則是今年8月14日，相當於居家檢疫後即出境；6人離境日期介於8月28日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性，經疫調顯示，僅1名個案於入境菲國當日出現發燒症狀，其餘皆無症狀。莊人祥表示，進一步匡列在台接觸者162人；應採檢人數122人，結果不管病毒核酸或者血清抗體都是陰性。