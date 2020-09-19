台美日政要出席！李登輝追思禮拜19日登場　會場周邊交管一次看

▲日前台北賓館設置故前總統李登輝追思會場，開放民眾入場弔念。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝追思告別禮拜19日在真理大學舉行，屆時包括總統蔡英文、前總統馬英九、陳水扁、美國務次卿柯拉克（Keith Krach）、前日相森喜朗等國內外政要皆會出席。另針對欲追思的一般民眾，政府在淡江中學大禮堂同步播放主會場畫面，採網路實名制登記，預計開放500人進場，而兩個會場周邊也將實施全線管制，參加賓客及報名民眾需於上午8時至9時進場。

根據總統府規劃，追思告別禮拜由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。典禮期間，蔡英文將親自頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。

移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮，待巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊。追思告別禮拜自上午9時30分開始，預計於上午11時50分結束。

追思禮拜共分3大會場，除上述兩場外，第3會場則是舉辦在淡江中學演奏廳，亦同步播放主會場的畫面，並邀請與李登輝生前互動友好的民間社團代表入場，預計人數約為225人。

▲前總統李登輝移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（資料照／記者李毓康攝）

配合三場追思禮拜進行，警方將進行周邊「全線管制」及「彈性管制」：

在全線管制部分，真理街（含巷弄）將於上午6時至下午2時進行；另真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午7時至下午2時進行管制。

而彈性管制部分，包含新北市淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將，將在上午7時至下午2時進行彈性管制。

至於替代三大路段，淡水警分局指出，從淡水市區往台北市的車輛，建議由北新路或水源街2段右轉接淡金路再左轉坪頂路，沿北投稻香路至台北市；或是可以從由學府路或忠愛街右轉接淡金路再左轉坪頂路，沿北投稻香路至台北市。

而從淡水新市鎮或三芝地區往台北市的車輛，可從淡金路2段左轉北新路1段的101線後右轉小坪頂路的北3線，銜接北投稻香路至台北市。

另外，針對移靈車隊路線，總統府規劃將於19日上午8時35分自翠山莊出發，沿途經：台北市中社路—至善路—福林路—中正路—中山北路—福國路—文林橋—承德路—大度路—新北市民權路—中正東路二段—中正東路一段—中正東路—中山路—文化路—真理街。最後約於上午9時20分抵達真理大學大禮拜堂會場。

依據李登輝強調的「脫古改新」、「誠實自然」兩大原則，沿線路段並不會動員相關民眾。而總統府及家屬公布路段的用意，在於追思告別禮拜當日，勢將影響周邊交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也祈請各界諒解。

總統府也提醒，因場地及名額限制，19日追思告別禮拜當天無法前來現場的民眾朋友，追思告別禮拜將全程於總統府官方網站及總統府YouTube頻道直播，供各界能同時追思李登輝。

▼李登輝追思禮拜周邊交管圖。（圖／總統府提供，點圖可放大）

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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