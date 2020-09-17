李登輝追思禮拜淡水真理大學周邊18、19日交管　警方提3大替代路線

▲李登輝追思會交管公布。（圖／翻攝自臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

前總統李登輝追思禮拜19日在淡水真理大學、淡江中學舉行，新北市淡水分局說明，配合9月18日預演，以及9月19日追思禮拜進行，分別將進行「全線管制」及「彈性管制」，同時公布替代三大路段。

追思會18日預演全線管制部分，真理街將於上午10時至下午6時進行交通管制；真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午11時至下午6時進行管制。

預演18日彈性管制部分，新北市淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將進行將於上午11時至下午6時進行彈性管制。

追思禮拜19日的全線管制，真理街將於上午6時至下午2時進行；另真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午7時至下午2時進行管制。

追思禮拜19日的彈性管制包含，新北市淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將，將在上午7點至下午2點進行彈性管制。

至於替代三大路段，淡水警分局指出，從淡水市區往台北市的車輛，建議由北新路或水源街2段右轉接淡金路再左轉坪頂路，沿北投稻香路至台北市；或是可以從由學府路或忠愛街右轉接淡金路再左轉坪頂路，沿北投稻香路至台北市。

淡水警分局建議，從淡水新市鎮或三芝地區往台北市的車輛，可從淡金路2段左轉北新路1段的101線後右轉小坪頂路的北3線，銜接北投稻香路至台北市。