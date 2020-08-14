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快訊／李登輝移靈車隊抵達濟南教會　與愛子李憲文同地入殮火化禮拜

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記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會。據了解，待上午安息禮拜儀式結束後，車隊將繞行總統府一周作為最後巡禮，再送往台北市立第二殯儀館火化，其骨灰將由家屬帶回翠山莊暫厝。

李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

▲▼前總統李登輝安息禮拜,移靈車隊從北榮懷恩堂出發至濟南長老教會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統李登輝安息禮拜，移靈車隊從北榮懷恩堂出發至濟南長老教會。（圖／記者屠惠剛攝）

根據移靈路線規劃，李登輝家屬於早上6時30分家屬到達榮總懷恩堂後，40分開始移靈，車隊行經石牌路二段、天母西路、中山北路、中山南路、濟南路，於上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里。隨後，李登輝將於上午9時30分入殮，接著進行告別儀式，10時舉行火化禮拜，11時出殯，中午12時於第二殯儀館進行遺體火化，下午1點由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。

李登輝移靈車隊於14日凌晨6時40分正式由北榮懷恩堂出發，並在6時57分抵達濟南教會，將在上午8時進行洗身、穿衣與化妝，9時30分入殮，9時40分開放參與告別禮拜親友入場，10時舉行火化禮拜，預計在11時出殯，全程不對外公開。

▲▼前總統李登輝移靈車隊。（圖／實習記者方敬攝）

▲前總統李登輝移靈車隊。（圖／實習記者方敬攝）

在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照長老教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

事實上，濟南教會對李登輝的意義重大，2015年李登輝就是在濟南教會親眼看著最疼愛的孫女李坤儀出嫁，李家三個子女也在此處成婚，濟南教會更是當年李登輝獨子李憲文過世時，舉辦追思禮拜的地點。

▲▼靈車抵達濟南長老教會倒車棚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲靈車抵達濟南長老教會。（圖／記者屠惠剛攝）

至於李登輝的安葬地點，依照府方對卸任元首的尊重及規劃，骨灰存放於在新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓特勳區。由於五指山軍人公墓特勳區尚在修建，因此李登輝的遺體在火化後，將由家人先將骨灰帶回翠山莊，暫時安厝。

五指山軍人公墓的管理單位為國防部後備指揮部軍墓組，相關人士表示，李登輝將成為繼前總統嚴家淦後，第二位安葬五指山的國家元首，該區過往以土葬保留完整遺體的佔大多數，但李登輝為基督徒，尊重家屬採取火化的選擇。

▼李登輝移靈路線，榮總至濟南教會。（圖／記者許立昕製表）

▲▼李登輝移靈路線，榮總到濟南教會。（圖／記者許立昕製表）

李登輝最後巡禮行程：

0630：車隊從北市榮總出發－石牌路－天母西路－中山北路－新生高架－金山南路－濟南路－中山南路－濟南教會

1140：車隊從濟南教會出發－中山南路－忠孝東路－林森南路－仁愛路－凱道－重慶南路－貴陽街－博愛路－寶慶路－重慶南路－愛國西路－羅斯福路－新生南路－辛亥路－二殯

1330：從二殯出發－辛亥路－建國高架－濱江街－大直橋－明水路－自強隧道－力行街－至善路－翠山莊

相關時程－
1.0630家屬到達榮總懷恩堂。
2.0640車隊移靈。
3.0740家屬移靈車隊到達濟南教會。
4.0800濟南教會(洗身、穿衣、化妝)。
5.0930入殮。
6.0940參與告別禮拜親友入場。
7.1000火化禮拜。
8.1100出殯。
9.1200遺體火化(約90分鐘)。
10.1300撿骨。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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