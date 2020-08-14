快訊／最後巡禮！李登輝移靈車隊出發濟南教會　北榮醫護鞠躬送最後一程　

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，醫護人員在北榮列隊致哀，而移靈車隊於6時57分抵達濟南教會。台北榮總發言人黃信彰表示，這些醫護人員都是自願到場的，儘管李登輝辭世已過2周，全體同仁還是感覺到十分難過，相信李登輝現在化為千縷微風，還是眷顧著台灣。