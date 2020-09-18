森喜朗摔倒肋骨裂仍堅持訪台：醜態被台灣朋友看到但已盡力

▲總統蔡英文於總統府內接見日本前首相森喜朗。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日傍晚在總統府接見日本前首相森喜朗訪團。森喜朗在致詞時說，他上週在自家跌倒，胸部肋骨有裂痕，他的夫人擔心他不宜隨便走動，但他認為既然約定好要訪台，還是要履行，「雖然醜態被台灣朋友看到，但已經盡最大的努力了」。

森喜朗13日在家中不慎跌倒，雖然身上還有多處傷，但他仍堅持率團訪問台灣，並出席19日故前總統李登輝的告別追思禮拜。他在傍晚一抵達台灣，即前往總統府晉見蔡英文總統，他說，現在他胸部肋骨有裂痕，醫生說腳可以走路，還可以到台灣訪問。

不過，森喜朗坦言，他的夫人非常擔心，認為不應該隨便走動比較好，但他覺得既然已經約定要訪問台灣，還是要來履行，「雖然醜態被台灣朋友看到，但已經盡最大努力了」。

這次左手吊著三角巾，拄著拐杖來台灣，森喜朗說，8月份訪台的時候他還沒有拿手杖，走階梯還是有點吃力，剛剛到總統府時，有稍微用一下電動手扶梯，從這可以看到總統蔡英文在細微的地方設想很周到，有這樣貼心的安排。

森喜朗說，昨天上午新任的首相菅義偉打電話給他，請他轉達希望兩國交往、關係順利平安，「今天各大報紙公布新內閣支持度，經濟新聞有73%支持，其他也都有60幾％的支持率，代表新內閣剛上路是很好的兆頭。」

▼總統蔡英文於總統府內接見日本前首相森喜朗。（圖／蔡英文臉書）

