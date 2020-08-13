李登輝告別禮拜流程出爐　最後巡禮車隊繞行總統府一周

▲台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

故總統李登輝逝世，遺體將於本週五進行火化，全程交管。移靈車隊於14日一早6點40分抵達榮總懷恩堂，依循路線至濟南教堂；隨後，載運車隊將繞行總統府一周，當作最後巡禮，約莫中午抵達第二殯儀館火化。至於火化後的骨灰罈，由於五指山軍人公墓特勳區尚在修建，將先暫時放置於翠山莊。

移靈預計路線規劃，早上6點30分家屬會到榮總懷恩堂，40分開始移靈，車隊行經石牌路二段、天母西路、中山北路、中山南路、濟南路，8點抵達濟南教會，全趟路程約10公里，9點30分入殮，接著進行告別儀式，10點火化禮拜，11點出殯、12點遺體火化（約90分鐘），下午1點由家屬撿骨。

總統府日前表示，基於尊重前總統李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

▲台北濟南基督教會。（圖／記者呂佳賢攝）



至於李登輝的安葬地點，依照府方對卸任元首的尊重及規劃，骨灰存放於在新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓特勳區。

五指山軍人公墓的管理單位為國防部後備指揮部軍墓組，相關人士表示，李登輝將成為繼前總統嚴家淦後，第二位安葬五指山的國家元首，該區過往以土葬保留完整遺體的佔大多數，但李登輝為基督徒，尊重家屬採取火化的選擇。

針對李登輝移靈的路程，台北市中正第一分局將實施周邊道路交通管制，自8月13日晚上8點起至14日中午12點，提醒用路人避開管制時間。

李登輝最後巡禮行程：

0630：車隊從北市榮總出發－石牌路－天母西路－中山北路－新生高架－金山南路－濟南路－中山南路－濟南教會

1140：車隊從濟南教會出發－中山南路－忠孝東路－林森南路－仁愛路－凱道－重慶南路－貴陽街－博愛路－寶慶路－重慶南路－愛國西路－羅斯福路－新生南路－辛亥路－二殯

1330：從二殯出發－辛亥路－建國高架－濱江街－大直橋－明水路－自強隧道－力行街－至善路－翠山莊

相關時程－

1.0630家屬到達榮總懷恩堂。

2.0640車隊移靈。

3.0740家屬移靈車隊到達濟南教會。

4.0800濟南教會(洗身、穿衣、化妝)。

5.0930入殮。

6.0940參與告別禮拜親友入場。

7.1000火化禮拜。

8.1100出殯。

9.1200遺體火化(約90分鐘)。

10.1300撿骨。

▲五指山國軍示範公墓特勳區。（圖／記者湯興漢攝）