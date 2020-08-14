北榮照顧李登輝10多年　醫護團隊不捨告別：相信他會繼續眷顧台灣





▲前總統李登輝安息禮拜，北榮醫護人員列隊致哀。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，醫護人員在北榮列隊致哀，而移靈車隊於6時57分抵達濟南教會。台北榮總發言人黃信彰表示，這些醫護人員都是自願到場的，儘管李登輝辭世已過2周，全體同仁還是感覺到十分難過，相信李登輝現在化為千縷微風，還是眷顧著台灣。

黃信彰14日在北榮受訪時提到，今天是李登輝移靈的日子，距離李登輝辭世已過2周，台北榮總全體同仁還是感覺到十分難過跟不捨，特別是照顧李登輝10多年的醫療團隊，感受特別深刻。

黃信彰表示，感謝李登輝跟家屬對於台北榮總的信任，「相信李前總統現在化為千縷微風，自由翱翔在廣闊天空，但也眷顧著我們，眷顧著台灣。」

針對北榮醫護人員一大早列隊致哀，黃信彰透露，今天大家都是自願來向李登輝送行的，代表對李登輝的愛戴與不捨。

▼移靈車隊從北榮懷恩堂出發。（圖／記者李毓康攝）

▼移靈車隊從新生高架轉向濟南教會。（圖／記者方敬攝）

▼靈車抵達濟南長老教會倒車棚。（圖／記者屠惠剛攝）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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