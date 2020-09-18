ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

▲前日相森喜朗搭乘的ANA全日航空與美國務次卿柯拉克班機同框。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝追思禮拜19日上午舉行，前日相森喜朗率團2度搭乘ANA全日航空來台弔唁，並於18日下午4時50分飛抵松山機場。森喜朗上回來台時，恰巧與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）撞期，雙方班機出現歷史同框畫面，讓航空迷津津樂道，這次來台再遇美國務次卿柯拉克（Keith Krach），難得可貴的場景2度呈現國人眼前。

森喜朗偕同眾議員兼日華議員懇談會會長古屋圭司、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人組成日本弔唁團，於下午4時50分落地松山機場。一行人下機後，車隊直奔總統府會見總統蔡英文，而府方依照中央流行疫情指揮中心的指引接待。

上月初8月9日，阿札爾來台訪問3天，森喜朗也率團來台出席李登輝追思會，當時兩架專機一前一後降落於松山機場，被媒體捕捉到「美日專機」同框的歷史性畫面，網友紛紛大喊感動。

不過可惜的是，儘管森喜朗這回來台又撞期柯拉克訪台行，但阿札爾搭乘護送美國總統的「空軍一號」來台，而柯拉克則是「灣流五型」民用商務包機，因此機上少了美國國旗，無法呈現美日國旗同框的畫面。

對於森喜朗2度率團來台弔念李登輝，外交部表示，森喜朗與李登輝有多年友誼，也是台灣長期堅定友人，此次再度率團訪台追悼，再次彰顯日本對我國的堅定支持，並印證台日間的堅實友誼及緊密連結。我國將在李登輝奠定的台日深厚情誼基礎上，持續努力擴大各方面交流與合作，促進雙方夥伴關係不斷深化及廣化。

▼美國務院次卿柯拉克搭乘灣流公司製造的商用專機。（資料照／記者李毓康攝）

▼美國衛生部長阿札爾8月初搭乘美國行政專機訪台。（圖／記者林敬旻攝）

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