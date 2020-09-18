　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前日相森喜朗搭乘的ANA全日航空與美國務次卿柯拉克班機同框。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲前日相森喜朗搭乘的ANA全日航空與美國務次卿柯拉克班機同框。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝追思禮拜19日上午舉行，前日相森喜朗率團2度搭乘ANA全日航空來台弔唁，並於18日下午4時50分飛抵松山機場。森喜朗上回來台時，恰巧與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）撞期，雙方班機出現歷史同框畫面，讓航空迷津津樂道，這次來台再遇美國務次卿柯拉克（Keith Krach），難得可貴的場景2度呈現國人眼前。

森喜朗偕同眾議員兼日華議員懇談會會長古屋圭司、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人組成日本弔唁團，於下午4時50分落地松山機場。一行人下機後，車隊直奔總統府會見總統蔡英文，而府方依照中央流行疫情指揮中心的指引接待。

上月初8月9日，阿札爾來台訪問3天，森喜朗也率團來台出席李登輝追思會，當時兩架專機一前一後降落於松山機場，被媒體捕捉到「美日專機」同框的歷史性畫面，網友紛紛大喊感動。

不過可惜的是，儘管森喜朗這回來台又撞期柯拉克訪台行，但阿札爾搭乘護送美國總統的「空軍一號」來台，而柯拉克則是「灣流五型」民用商務包機，因此機上少了美國國旗，無法呈現美日國旗同框的畫面。

對於森喜朗2度率團來台弔念李登輝，外交部表示，森喜朗與李登輝有多年友誼，也是台灣長期堅定友人，此次再度率團訪台追悼，再次彰顯日本對我國的堅定支持，並印證台日間的堅實友誼及緊密連結。我國將在李登輝奠定的台日深厚情誼基礎上，持續努力擴大各方面交流與合作，促進雙方夥伴關係不斷深化及廣化。

▼美國務院次卿柯拉克搭乘灣流公司製造的商用專機。（資料照／記者李毓康攝）

▼美國務院次卿柯拉克專機。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼美國務院次卿柯拉克專機抵台,防疫人員為行李消毒。（圖／記者李毓康攝）

▼美國衛生部長阿札爾8月初搭乘美國行政專機訪台。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國衛生部長阿札爾搭機離開台灣。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些新聞...

日前首相森喜朗來台前夕受傷　蔡英文：盼早日康復18日順利訪台
前日相森喜朗明抵台　外交部：歡迎再度率團追悼李登輝
森喜朗二度訪台追思李登輝　包機16：50降落松山機場

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
鬼鬼心碎！黃鴻升幾天前拿2000元給她...原因超鼻酸
快訊／本壘阻擋有沒有？丘昌榮抗議遭驅逐出場
小鬼主動脈剝離猝逝　經紀人淚曝「專輯錄一半」...如期發行
快訊／敖犬「傳訊跟小鬼道別」被酸假掰　爆氣反擊了！
小鬼死因「主動脈剝離」！法醫採集腦部切片、體液化驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜　溫馨設宴有4大考量

升格新手奶爸！民進黨立委莊競程喜迎男寶寶...高喊：繼續生！

森喜朗摔倒肋骨裂仍堅持訪台：醜態被台灣朋友看到但已盡力

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

吳釗燮會晤柯拉克交換合作意見　邀自拍展現好交情

快訊／蔡英文、森喜朗交換台灣、日本奧運代表隊簽名制服

陳時中稱吃豬睪丸體力很讚 　柯文哲憋笑：他唸哪個醫學院？

林智堅鬆口：不選2022要陪孩子　「江湖兒女身不由己」留伏筆

認同蘇貞昌「吃美國牛沒事？」　柯文哲：我覺得…態度太傲慢

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜　溫馨設宴有4大考量

升格新手奶爸！民進黨立委莊競程喜迎男寶寶...高喊：繼續生！

森喜朗摔倒肋骨裂仍堅持訪台：醜態被台灣朋友看到但已盡力

ANA遇見灣流、空軍一號　森喜朗座機2度同框美高層專機

吳釗燮會晤柯拉克交換合作意見　邀自拍展現好交情

快訊／蔡英文、森喜朗交換台灣、日本奧運代表隊簽名制服

陳時中稱吃豬睪丸體力很讚 　柯文哲憋笑：他唸哪個醫學院？

林智堅鬆口：不選2022要陪孩子　「江湖兒女身不由己」留伏筆

認同蘇貞昌「吃美國牛沒事？」　柯文哲：我覺得…態度太傲慢

中職／幫助新秀轉大人　餅總提出冬訓計畫

哪個堂口的已經知道了！館長挨槍爆內幕：以後「靠近我」會被打

小鬼主動脈剝離猝逝…人氣聲優也病發亡！高速公路開車遭「人生最大撕裂痛」斷氣

男生「心思細膩、小劇場多」沒女人愛？專家「突破4點」魅力爆表

中秋節限定2場！台東唯美大地餐桌　在草地吃燒烤賞月看星空

《鬼滅之刃》快閃店旋風環台　超過400樣周邊及限定商品

高以翔、黃鴻升接連殞落！　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

行政院審議海關進口稅則修正案　未納9項汽車零組件降稅

AR巨獸出沒、體育館變時空旅行處理器！2020台灣設計展新竹開跑

快訊／本壘攻防再現！丘總抗議遭驅逐出場　兄弟一度罷賽

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

快訊／共軍上午派18架軍機擾台　我戰機升空、防空飛彈追監

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

罵陳時中混蛋　潑辣阿嬤身分起底

快訊／國民黨團搬「巨型毒豬」衝議場：蔡英文來報告、蘇貞昌道歉！

蘇貞昌消遣「你在美國吃牛肉」　蔣萬安反嗆

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！

美國次卿柯拉克訪台首日　共機又擾台！廣播驅離多達16次

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

官員發言挨批沒人性　盧秀燕：概括承擔並道歉

洪孟楷質詢端豬肉：吃得出來哪個是美國來的？

黃智賢奔海峽論壇　人到上海突取消

最窮立委大變身　洪申翰上任2個月財產增3倍

陳以信質問閉門會談內容　蘇貞昌不耐：我會跟美國次卿說國民黨反對

賴清德被追問鄭文燦選總統丁允恭腥聞...這招回應

更多熱門

相關新聞

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）低調訪台，18日晚間總統蔡英文在總統官邸設宴接待訪團成員。據悉，府方採溫馨的方式歡迎跟接待，至於會選在官邸並宴請台灣美食，是要讓柯拉克訪團高官們，感受到台灣的人情味跟美味；同時，用餐時間也更充裕、更自然、更親近，能更深入面對面交換意見。

森喜朗肋骨裂仍堅持依約訪台悼念李登輝

森喜朗肋骨裂仍堅持依約訪台悼念李登輝

吳釗燮會晤柯拉克交換合作意見　邀自拍展現好交情

吳釗燮會晤柯拉克交換合作意見　邀自拍展現好交情

LIVE／蔡英文接見日本前首相森喜朗

LIVE／蔡英文接見日本前首相森喜朗

柯拉克訪台共機擾台　王定宇：只有愚蠢

柯拉克訪台共機擾台　王定宇：只有愚蠢

關鍵字：

森喜朗柯拉克李登輝飛機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面