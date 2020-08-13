李登輝14日移靈火化「路線分3階段」　濟南教會周邊今晚8時起交管

▲台北賓館故前總統李登輝追思會場，開放民眾入場弔念。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝7月30日病逝，預計14日清晨6時40分起自北榮懷恩堂移靈至濟南教會，待安息禮拜儀式結束後，車隊將繞行總統府一周作為最後巡禮，再送往台北第二殯儀館火化，其骨灰將由家屬帶回翠山莊暫厝；而針對移靈路程，除北市交通大隊沿途交管外，北市中正第一分局自13日晚間8時起至14日中午實施濟南教會周邊道路交通管制。

總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

據了解，李登輝家屬14日清晨6時30分會到北榮懷恩黨，預計40分開始移靈，車隊沿途行經石牌路二段、天母西路、中山北路、濟南路，上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里，9時30分入殮，接著進行告別儀式，10時火化禮拜，11時出殯、12點遺體火化（約90分鐘），下午1時由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。

▲台北濟南基督教會。（圖／記者呂佳賢攝）

針對李登輝移靈的路程，除北市交通大隊負責沿路的交管外，北市中正第一分局將自13日晚上8時至14日中午12時實施周邊道路交通管制，提醒用路人避開管制時間。

至於李登輝的安葬地點，依照府方對卸任元首的尊重及規劃，骨灰存放於在新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓特勳區。由於五指山軍人公墓特勳區尚在修建，因此，李登輝的遺體在火化後，將由家人先將骨灰帶回翠山莊，暫時安厝。

▲五指山國軍示範公墓特勳區。（資料照／記者湯興漢攝）

五指山軍人公墓的管理單位為國防部後備指揮部軍墓組，相關人士表示，李登輝將成為繼前總統嚴家淦後，第二位安葬五指山的國家元首，該區過往以土葬保留完整遺體的佔大多數，但李登輝為基督徒，尊重家屬採取火化的選擇。

李登輝最後巡禮行程：

0630：車隊從北市榮總出發－石牌路－天母西路－中山北路－新生高架－金山南路－濟南路－中山南路－濟南教會

1140：車隊從濟南教會出發－中山南路－忠孝東路－林森南路－仁愛路－凱道－重慶南路－貴陽街－博愛路－寶慶路－重慶南路－愛國西路－羅斯福路－新生南路－辛亥路－二殯

1330：從二殯出發－辛亥路－建國高架－濱江街－大直橋－明水路－自強隧道－力行街－至善路－翠山莊

相關時程－

1.0630家屬到達榮總懷恩堂。

2.0640車隊移靈。

3.0740家屬移靈車隊到達濟南教會。

4.0800濟南教會(洗身、穿衣、化妝)。

5.0930入殮。

6.0940參與告別禮拜親友入場。

7.1000火化禮拜。

8.1100出殯。

9.1200遺體火化(約90分鐘)。

10.1300撿骨。

▲李登輝移靈路線，北榮到濟南教會。（圖／記者許立昕製表）

▲李登輝移靈路線，濟南教會到二殯。（圖／記者許立昕製表）

▲李登輝移靈路線，二殯到翠山莊。（圖／記者許立昕製表）