僅2千台灣民眾參加..海論規格縮水？　他透露「沒聽說汪洋缺席」

▲大陸全國政協主席汪洋是否出席海峽論壇，引起外界關注。（2019資料圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆海峽論壇將於19日在廈門拉開序幕，本屆主題聚焦「擴大民間交流、深化融合發展」。受疫情影響，本次參加台灣民眾從過去上萬人縮減剩兩千多人，加上國民黨代表首次缺席，外界盛傳大陸全國政協主席汪洋可能因此缺席。對此，《ETtoday新聞雲》訪問海論相關人員，他私下透露，「目前大會準備工作都是朝向汪洋會來的方向，沒有接獲任何缺席的消息。」

本屆海峽論壇一波三折，過去固定在六月舉行，因疫情延期到九月。日前，陸委會提出三項政策，封殺「在台」舉辦海峽論壇所有活動。緊接著又爆出央視「求和說」引起國民黨抗議，取消王金平率團出席，並且不以政黨形式派人參加海論。

12年來，國民黨重要代表首次缺席海峽論壇，外界分析，一向重視規格對等的中共是否調整出席代表名單，甚至傳出汪洋會缺席。不過，海論相關人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，「大會準備工作持續進行，沒有接到規格變動通知，汪洋應該不會缺席。」

▲第十二屆海峽論壇嚴控防疫，採訪記者縮減 。（圖／記者任以芳攝）

受疫情影響，今年採訪海論的記者團大幅縮減，以往來參加的台灣民眾至少有上萬人，這次剩大約2千多人參加，幾乎都是在陸發展的台商、台青。來自華北一帶的陳姓台青接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「過去海論是國共最重要的交流活動之一，之前都會宣布對台大禮包，儘管兩岸關係很緊張，大家還是很期待，今年大陸方面是否加強推出對台利多政策。」

▲海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛。（圖／記者任以芳攝）

至於本屆活動亮點，海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛介紹，首次採取線上與線下模式。主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合試驗區舉辦相關活動。論壇安排了論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊34場活動，加上有關設區市同期舉辦的12場活動，共計46場活動。

鐘志剛說，線下活動8場，線上活動4場，線上線下結合活動34場。通過「雲辯論」、「在線知識競賽」、「雲上創意PK」等形式為兩岸青年提供交流和展示才華的舞台；通過「雲招聘」、「帶貨直播」等途徑幫助服務台胞台商就業創業、復工復產；通過「雲祭祀」、「雲端晚會展演」、「雲展覽」等方式為傳統文化交流注入新活力。