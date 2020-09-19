2020海論/ 帶7百人幣闖陸　台青抗疫76天...武漢一圓「導演夢」

▲台青導演薛穎穜分享在經歷武漢76天封城生活。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十八屆海峽青年論壇今（19日）在廈門舉辦。來自武漢參加論壇的台青導演薛穎穜，他的故事十分受到注目。疫情期間不但拍紀錄片，他的網絡電影處女作《夢里杜鵑花》還是全大陸唯一在武漢取景拍攝。薛穎穜接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「剛來大陸背水一戰，只帶七百塊人民幣，比起那時艱苦歲月，在武漢76天抗疫生活根本不算什麼。」

▲台青導演薛穎穜與恩師敖幼祥。（圖／台青薛穎穜提供）

70後的台青薛穎穜來自台北，從復興商工廣設科畢業後從事做影像工作，台灣漫畫大師、烏龍院作者敖幼祥是他老師，兩人一起把漫畫變成動畫。他也在阿貴動畫團隊工作，還得過第七、第八屆金手指金獎。因為看好大陸發展潛力，決定背水一戰把屋子賣掉、處理債務，一個人帶七百人民幣到廣東孵化基地工作，等了一星期案子上門，第一次拿到的薪水是3千人民幣，日子過得十分艱苦。

▲薛穎穜拍武漢抗疫紀錄片。（圖／台青薛穎穜提供）

2017年，薛穎穜決定去武漢落腳，好不容易準備開拍的網路電影碰上疫情爆發。武漢宣布封城後，大家都很恐慌，薛穎穜關在家裡天天看到社區有人被抬出去，內心也不好受。薛穎穜表示，「當時很多台灣朋友擔心我怎麼活，我就說你們真的不用擔心，很多在台灣講述的事實都是相反的，有很嚴重認知落差。」

▲薛穎穜拍紀錄片、創作歌曲支持武漢抗疫工作。（圖／台青薛穎穜提供）

該怎麼讓外界知道武漢抗疫事實？ 薛穎穜拍紀錄片加上創作歌曲助力抗疫工作。他說，「當時能拍素材有限，我就自彈自唱幾創作歌曲，搭配外面拍一些影片，傳達武漢現況。」比如，醫護員抗疫勇敢犧牲，有家庭失去親人悲痛，利用影片紀念所有經歷，感受人生，讓外界知道武漢真實發生的事情。

▲薛穎穜拍攝的電影《夢里杜鵑》都在武漢取景。（圖／台青薛穎穜提供）

原本，薛穎穜的電影3月初拍，延期6月中必須趕進度。武漢解封後，他立刻去勘景，杜鵑花全部凋謝，薛穎穜發揮專長利用動畫還原花海景，劇本也加入台灣元素，不過最燒腦的還是拍攝進度。

薛穎穜說，「我一個台灣導演用的全部都是湖北的團隊，燈光組，攝影組、演員加起來50 多人，壓力很大。電影殺青後，心情激動得想哭，《夢里杜鵑》拍攝都在武漢，很有紀念價值。」拍攝期間，武漢市台辦也很幫忙，協調拍攝場地，希望這部電影11月光棍節在愛奇藝上映。

▲薛穎穜鼓勵台青西進，一定親自觀察市場脈動。（圖／台青薛穎穜提供）

談到對台灣青年朋友西進建議？薛穎穜表示，「以我當例子為何會選擇武漢，感覺是在開疆拓土，這邊相關影像動畫公司不像北上廣深這麼多，比較有競爭優勢，武漢現在也是大陸重點發展城市之一。」

薛穎穜說，有興趣台青考慮離開台灣舒適圈，先來這邊看看市場、就業累積人脈，一開始要創業其實很困難。不如先了解大陸一些新形態的公司和互聯網公司的類型。大陸人使用什麼工具，必須瞭解，從中找到自己興趣方向。

從事影像工作者擔心大陸有框架限制，影響創作自由。薛穎穜認為，「要抱持接納的心胸的態度，你不能光看別人的短處或是長處。」以大陸來講可能有部分限制，還是很有發揮空間，因為市場真的很大，想來發展必須先接地氣，再去決定下一步最實際。