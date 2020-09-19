2020海論/「台妹網紅」二次闖陸　創業當闆娘..擁2500名兩岸主播

▲台青朱慧寧在廈門開直播公司，旗下有2500名兩岸主播。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

第十八屆海峽青年論壇今（19日）在廈門舉辦，從事網紅事業的台青朱慧寧分享自己創業故事。14年前，她選擇到上海闖蕩無功而返，2016年重回廈門卻變成網紅主播。很多人都好奇她如何抓住互聯網機遇？朱慧寧接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她表示，「很多台灣青年想要跟上網紅經濟風潮，不知從何下手，重點就是必須去做融合。」

娃娃臉的朱慧寧，個小志氣高，面對鏡頭侃侃而談，因為這是她每天例行工作「網紅主播」。談到14年前第一次西進經驗，朱慧寧開玩笑的說，「我從小就想創業當老闆，20歲的時候一個人跑來上海，當時這邊經濟正在起飛，我很想找到一個機會，一個人在街頭遊蕩想盡辦法找機會，可惜沒有天時地利人和，又回到台灣。」

▲台青朱慧寧2016年二次赴陸闖蕩，搖身一變「台妹」網紅。（圖／記者任以芳攝）

回台後，朱慧寧持續創業，30歲之前買車又買房，但是，心裡對大陸還是有個創業夢。2016年，她收到廈門網路直播社交平台邀請，再次西進主打「台灣第一代網紅主播。」 一開始介紹廈門美食、美景，吸引不少台陸網友關注點讚，那時收到第一份薪水是八萬人民幣，換算將近40多萬台幣。

▲台青朱慧寧在廈門開直播公司，最近轉型直播帶貨服務。（圖／記者任以芳攝）

朱慧寧人氣衝到排行第一名，一路從「個人網紅」變成「網紅大老闆娘」。她在廈門的直播公司擁有2500名主播，分別來自台灣大陸各地直播，最近又從社交電商轉型直播帶貨服務。朱慧寧分享，「社交+電商+直播，可以根據自己的特長去發揮創意，進行排列組合！」

▲大陸「動物溝通」是新商機（圖／記者任以芳攝）

觀察入微的朱慧寧又發現新商機「動物溝通」，直播是宅經濟其中一個面向，很多年輕人不太願意出門，在家裡看直播打遊戲、電玩電競。長時間在家除了家人就是寵物。朱慧寧觀察，「大陸年輕人有1億單身人口，他們不再以結婚為前提來規劃，更多的人會選擇養寵物，尤其疫情期間，我發現寵物心理服務是新商機。」

「動物溝通」在台灣發展超過10年，在大陸還是興新行業，朱慧寧已經申請專利，把整套教材引進大陸培育溝通師。朱慧寧說，「目前估算我們的溝通師，每個月平均賺1萬人民幣，目前我們體量可以提供500個就業或創業的台灣或是大陸青年。」不管是什麼行業，大陸市場大、機會多，只要努力就會開花。