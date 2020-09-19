陸文旅部：暫緩批准涉外、「港澳台」營業性演出活動

▲大陸調整對演出活動的疫情防控管制。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

因應本土新冠肺炎疫情趨緩，大陸文旅部18日晚間發布新版娛樂場所、劇院等管理措施，包括放寬劇院座位數至總數的75%，有序開放室外大型演出活動，但針對海外疫情現況，指南也要求，「應暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）。」

大陸文化和旅遊部市場管理司9月18日晚間發布《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南（第四版）》，指出要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，重點加強演出場所、娛樂場所等開放管理的精準防控。

指南表示，在做好疫情常態化防控前提下，劇院等演出場所觀眾人數最多可提升至劇院座位數的75%；在疫情低風險地區，經當地黨委、政府同意，可以舉辦營業性演出活動；按照科學有序原則，優先放開室外舉辦的大型營業性演出活動。

但指南也要求，應暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）；演出前後的現場互動環節也暫不恢復。此外，疫情防控風險等級調整為中高風險區域的，建議暫停舉辦營業性演出活動。

考量新冠肺炎疫情趨緩，大陸國家電影局於7月16日公告稱，低風險地區電影院可於20日起，有序恢復營業。近月，大陸持續考量疫情變化，放寬對娛樂場所、劇院等演出場所的管控。

《新華社》報導稱，指南強調，觀眾安全防護，要落實實名登記、佩戴口罩、測量體溫、出示健康碼等制度；觀眾拒絕佩戴口罩或體溫異常的，應當拒絕其進入。

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