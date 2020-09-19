悚！殯儀館女屍離奇被偷　夫懺悔：自己有義務把她入土

▲陝西一殯儀館發生屍體遭偷盜案件。示意圖，非當事地點。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／綜合報導

放在殯儀館的女屍，竟會遭人偷盜！近日大陸一起發生在陝西志丹的竊案，引發網路熱傳，原來是當地殯儀館內存放的一具女屍，突然在8月29日深夜被人破壞窗戶後潛入盜走，直至19日才查明原來是死者丈夫所為，理由是他與該女和前夫所生的兒子，對後事處理爭執不下，才選擇鋌而走險。

志丹縣公安局微信公眾號19日發布通報稱，偷運屍體的犯人，為女者孫女的張夫張某。經調查後，張某坦承自己夥同友人、計程車司機一共五人，在事發當晚從外牆山上翻入管內，用管鉗將殯儀館外窗護欄剪斷進入停屍房，將屍體抬至窗口後一起將其運回老家。

據《澎湃新聞》報導，死者孫女今年53歲，1986年時與志丹縣旦八鎮界灣村村民周某結婚，育有兩兒一女；2002年，蘇女與周某離婚，2003年帶著女兒到榆林市靖邊縣大路溝鄉與張某雲一起生活，後張某雲將孫某蘭及其女兒戶口遷至自己戶下；同時，孫女也讓女兒改姓張。

但孫姓女子於8月25日因病送醫，經2天治療無效過世後，與前夫所生的大兒子將母親屍體運回志丹縣並存放在志丹縣殯儀館內，8月28日，雙方家屬因後事處理問題發生爭執，一度報警處理。

張某自述，事發8月29日凌晨1時許，他認為自己有義務將妻子入土為安，於是夥同友人採取行動；當地公安局表示，該案中，張某行為未達到立案標準，其損毀殯儀館窗戶行為屬治安案件，根據《治安管理處罰法》規定，涉嫌故意損毀公私財物，已被依法處以行政拘留10日。

►時間對我們來說完全沒用！

▼當地公安局通報女屍遭偷盜案件調查結果。（圖／取自志丹縣公安局公眾號）

