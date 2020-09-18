快訊／洪孟楷端豬肉給蘇貞昌：你吃得出來哪個是美國來的？

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌18日赴立法院就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告及質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時分別端出一盤台灣豬肉與美國豬肉，要求蘇貞昌當場試吃並分辨「哪個是美國來的」。對此，蘇貞昌答詢時回應，自己是依據憲法來立法院答詢，而不是來吃東西。

蘇貞昌18日上午率領相關部會赴立法院，就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，並備質詢。

▲國民黨立委洪孟楷質詢時端出兩盤豬肉，請行政院長蘇貞昌試吃。（圖／記者林敬旻攝）



洪孟楷質詢時表示，辦公室同仁稍早特別到超市買了美國豬肉，並同時端出兩盤美國豬肉與台灣豬肉，請蘇貞昌當場試吃，並向國人說明該如何分辨台豬與美豬，並要求立法院長游錫堃將質詢時間暫停。

對此，蘇貞昌回應，自己是依據憲法來立法院答詢，而不是來吃東西。

洪孟楷指出，綠色盤子裝的是美國豬肉，灰色盤子裝的則是台灣梅花豬，兩者看不出來也聞不出來，一般人根本沒辦法分辨，並痛批如果連蘇貞昌都不願意吃，用白開水川燙也分辨不出來，未來若正式開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，進而用加工或其他製成方式，「台灣人民怎麼有辦法分辨」。

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