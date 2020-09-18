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百億養豬基金用途達共識　豬價每公斤70至80元、屠宰場分切場也要做

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▲▼ 養豬協會座談。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃金城（圖中）說明，養豬百億基金將穩定產業價格。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會、中央畜產會今（18日）與各地養豬協會座談，其中針對百億基金如何使用，農委會副主委黃金城說明，會中決定透過百億基金由中央畜產會建構屠宰場、分切場，讓產業的價格穩定在綠燈區的70元至80元之間，並期望打造養豬產業國家隊，把台灣豬作為西班牙伊比利豬品牌推動。

經過數小時的討論，養豬協會座談會終於結束，黃金城說明，會中討論養豬產業的永續發展，包括汙水排放、養殖登記證等問題，將在近期與地方政府、環保署協調。

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至於外界關注的「穩定豬價」，黃金城說，政府會透過調配方式，包含用出口、台糖配合減少出豬等措施因應，讓國產毛豬交易均價維持在每公斤 65 元以上，若維持在每公斤 70 到 80 元，是相對有合理利潤的區間，也是近幾年的價位區間。

▲▼ 養豬協會座談。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會、中央畜產會今日與各地養豬協會座談。（圖／記者崔至雲攝）

農委會推出的百億養豬基金今日確定用途，原本訂定的八大面向包含，保障豬農收益及產銷平準做法、豬隻死亡強制保險增加補助、策略性擴大出口、屠宰場現代化及冷鏈升級、現代化養豬設備更新補助、提升肉品萊劑檢驗與標示、獎勵餐廳使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等等。

中央畜產會董事長林聰賢則表示，今日討論中最重要的結論就是政府在談論任何經貿談判時，一定要保護養豬產業，而這次也提出具體相關政策如百億基金，所以業者目前遇到的困難，還是在於行政流程的限制，希望跨部會一次談養豬產業困境，大家也希望如同口罩有國家隊一樣、養豬產業也建立國家隊，把台灣豬當成西班牙伊比利豬品牌推動。

中華民國養豬協會副理事長楊杰表示，目前仍不支持、甚至反對瘦肉精等肉品進入台灣市場，但感謝政府掖注資源、重視產業永續發展，希望藉此機會能夠解決產業面臨問題，如用地、畜舍、證照變更等問題，使地方跟中央在政策上能協調一致，讓產業能交棒2代、3代。

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