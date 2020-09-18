讓2外國妹跟客人激戰...25歲妹被逮秒喊「我也有賣」：輪到我攬客

▲花花被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名25歲的女子「花花」（化名）媒介2名外國籍女子，在桃園某處與不特定男客從事性交易，自己則從中收取傭金，而被警方逮捕之後，花花則辯稱，並沒有媒介2女賣淫，甚至還聲稱，自己也有從事性交易。對此，桃園地院審理後，依法判她4月徒刑。

判決指出，花花意圖使成年女子與他人為性交行為，基於媒介以營利之犯意，媒介2名泰國籍女子，以1500元的價格與不特定男客從事全套性交易，而每次花花都可從中抽得700元或800元的傭金。詭異的營業方式引起警方懷疑，遂喬裝成男客假意到該處從事性交易。

警方喬裝成男客到場後，花花則立即介紹其中一名泰女與之進行性交易，而警方則立即表明身分，並於現場當場查獲另名正與男客從事性交易的泰女。對此，花花被逮捕時，坦承2名泰女確實有與男客進行性交易，但矢口否認自己有犯罪行為，甚至還辯稱，自己也在該處從事性交易，只是當天剛好輪到自己攬客。

對此，法官勘驗各項證詞後，不採信其說詞，認為花花媒介女子與他人為性交易，從中牟取利益，所為助長性交易風氣，破壞社會善良風俗，行為甚值非難，惟念及她犯後坦承犯行，態度尚佳，審酌其智識程度、經濟狀況、犯罪動機等後，依犯圖利媒介性交罪，判她有期徒刑4個月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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