遭舅公4年性侵22次...不准穿衣睡覺！9歲女童吐真相　媽一聽怒炸

圖文／鏡週刊

最近有起判決顯示，北部地區一名9歲女童，從4年前開始，在週末假期返家時，持續遭到女童的狼舅公性侵及猥褻，狼舅公最後犯行敗露後，女童母親憤而提告，到案後狼舅公矢口否認自己罔顧人倫的犯行，也不願與被害人家屬達成和解，最後法院依照對未滿14歲者強制性交22次以及強制猥褻罪1次，對狼舅公判處數個有期徒刑，合併執行8年10個月。

判決書指示，當年只有5歲的女童，從105年9月就讀幼稚園中班起至107年6月念國小一年級期間，常常會在週末的期間返家與從事臨時工的狼舅公同住，狼舅公亦會幫忙照顧女童，但他除了幫女童打理生活外，也幫女童洗澡，但詭異的是，狼舅公要求女童上床睡覺時，不得穿衣服，女童因年幼，被害意識不高，狼舅公提出此等不合理要求，女童只能乖乖照辦。

在此期間，狼舅公會以各種哄騙手段性侵女童高達22次，直到107年6月時，女童母親開車載著女童及其舅公一同外出，女童母親下車辦事後返回車上時，赫然發現狼舅公居然將女童放置自己大腿上，並用手伸入女童褲子撫摸下體，女童母親當場質問，但狼舅公辯稱是怕吵到後面的妹妹才將女童抱到自己大腿上，並無侵犯之意。

女童母親將女童帶回家細問後發現，才發現狼舅公多年來都趁著與女童同住期間侵犯女童，讓女童母親憤而提告，但狼舅公到案後不願坦承犯行，也未與被害人達成和解，犯後態度不佳，最後法院依照對未滿14歲犯強制性交罪22次，各處7年6個月有期徒刑，對於未滿14歲女子強制猥褻罪則判處以3年6個月，合併執行8年10個月。

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