讓女友出賣肉體30次...他「爽撈6萬」全自己花光！弟弟見裸照嚇傻

▲阿義讓小妃出賣身體30次。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿義」（化名）與女子「小妃」（化名）是男女朋友關係，但他卻在網路上刊登性交易訊息，讓小妃與不特定男客從事性交易30次，總計不法獲利6萬元。對此，高雄地院審理後，依犯圖利媒介性交罪，判他有期徒刑1年。

判決指出，阿義與小妃是情侶關係，但他卻基於使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意，在網路聊天室刊登性交易訊息，讓小妃以1600元到3500元不等的代價，與不特定男客在各旅館、摩鐵進行全套性交易。此外，更離譜的是性交易所有款項，都由阿義一人所得。

整起事件直到小妃的弟弟在阿義手機裡，發現姐姐的裸照後才曝光。阿義於警詢、偵訊、法院審理時均對案情坦承不諱。對此，法官認為，阿義不僅未細心照料有身心狀況的小妃，反而利用對方對他的感情，去媒介思慮不全的小妃進行性交易，並將所得全數拿來供自身花用，惡性尤屬重大。

法官惟念阿義犯案後坦承犯行，態度尚可，考量其犯罪動機、目的、手段、媒介次數、獲利金額，以及學歷、家庭經竟狀況等，依犯圖利媒介性交罪，判他有期徒刑1年。未扣案之犯罪所得6萬元沒收。

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