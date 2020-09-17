桃園女深夜散步跌落埤塘喊救命　警拋救生圈及時拉上岸

▲桃園市溫姓女子15日凌晨在蘆竹區某埤塘散步時不慎落水，蘆竹警方趕緊丟下救生圈救回溫女上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓女子15日凌晨在蘆竹區埤塘公園沿著邊坡道散步不慎滑落埤塘，大聲呼救引來路人側目，蘆竹警方趕抵後丟出救生圈，溫女因體力耗盡無力上岸，在水中載浮載沉，員警越過欄柵沿著邊坡與熱心路人合力將溫女拉上岸，溫女一臉驚恐，對員警與路人及時救命心懷感激。

蘆竹警分局指出，15日凌晨1時許，42歲的溫姓女子獨自在埤塘公園步道邊坡散步，可能因天色昏暗不慎滑落埤塘，女子大聲呼救員引來路人注意，打電話報警處理，南竹派出所警員莊育禎、黃韋翔與廖柏凱3人立即趕往埤塘生態公園。

3人到場後，發現溫姓女子在水中載浮載沉，手上緊抓著一根由岸上延伸至水面的樹枝，場面非常驚險，員警立即從岸邊丟出救生圈，但溫女疑似體力耗盡，無力自行上岸，員警為救人，奮不顧身翻越柵欄沿邊坡下到5公尺處水邊，與熱心民眾合力將溫女拉上岸。

▲桃園市溫姓女子15日凌晨在蘆竹區某埤塘散步時不慎落水，蘆竹警方與路人合力將溫女上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

溫女上岸後一臉驚恐，趕緊向員警與熱心路人感謝再三。溫女說，原本在埤塘公園步道邊坡散步看風景，但轉身離開時，不慎失足落入埤塘水中，還好有根樹枝攀抓，但體力不支無力回到岸邊，只能在水中載浮載沉，等待救援，感謝員警及時趕到，把她拉上岸。

蘆竹警分局呼籲，蘆興景觀埤塘生態公園水域較深，岸邊設有危險告示牌，請民眾切勿忽視水深危險性，冒險跨越圍欄，以免發生危險。

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