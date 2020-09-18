京懋公益餐會「灣聲樂團、許景淳」瑰麗演出　神秘嘉賓姜育恆經典重現

▲灣聲樂團演奏世界民謠，美聲歌后許景淳獻唱民歌金曲。

圖、文／京懋建設提供

京懋建設9/12晚間在桃園皇家薇庭宴會廳舉辦「2020京懋VIP公益音樂餐會」，邀請住戶、京懋貴賓與廠商參與，現場超過800人一同欣賞經典音樂演出、共進晚宴。今年的音樂餐會由灣聲樂團以古典弦樂形式演繹世界民謠，美聲歌后許景淳演唱月琴、橄欖樹等民歌經典，而最讓賓客驚喜的是，以神秘嘉賓身份登台的姜育恆，一連獻唱「驛動的心、別讓我一個人醉、再回首」三首代表作，與台下觀眾互動連連。在活動當日，京懋建設也邀請賓客參與公益行動，現場募款總額超過300萬，全數捐贈桃園家扶中心「京懋助貧獎學金」專款，幫助桃園地區150位清寒績優大專生求學圓夢。

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▲姜育恆與觀眾互動頻繁，一曲「再回首」為全場演出高潮。

不只建築！京懋選擇，更有影響力的文化與公益推廣

建築之外，京懋建設更致力於文化與公益推廣，連續五年在桃園展演中心舉辦音樂會，售票所得全數捐贈公益。范執行長認為：「 一般公司行號在推動公益慈善最簡單的做法就是直接捐款，而同樣的錢，京懋選擇拿來辦音樂會，不但能夠達到文化涵養與美學的推廣，同時透過公益慈善活動，拋磚引玉，讓各界人士都能參與，力量不同，價值更高。」今年因疫情影響改以「VIP公益音樂餐會」形式舉辦，藉此顧全防疫安全、同時讓社會公益的回饋初心不受影響。

▲京懋建設執行長范秉豐。



▲桃園市長鄭文燦亦親臨現場，與京懋執行長范秉豐共同推廣文化與公益的理念。

京懋建設支持的「灣聲樂團台灣行腳」計畫，於去年2019年時，灣聲的音樂家們親自到桃園與新竹尖石各偏鄉，為孩子與弱勢團體做了一系列的現場演出，透過音樂改善社會氛圍，翻轉偏鄉音樂文化。而今年啟動的「京懋助貧獎學金計畫」，在開心共享美好的音樂金曲盛宴之餘，京懋領頭號召邀請更多的善意，為桃園家扶中心募集資金，作為150位績優大專生的獎學金專款。京懋透過具體公益行動，讓更多人參與其中，讓文化與善念向外無限擴展。