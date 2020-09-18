　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

京懋公益餐會「灣聲樂團、許景淳」瑰麗演出　神秘嘉賓姜育恆經典重現

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼京懋建設,公益,慈善,餐會,灣聲樂團,許景淳,姜育恆,桃園。（圖／京懋建設提供）

▲灣聲樂團演奏世界民謠，美聲歌后許景淳獻唱民歌金曲。

圖、文／京懋建設提供

京懋建設9/12晚間在桃園皇家薇庭宴會廳舉辦「2020京懋VIP公益音樂餐會」，邀請住戶、京懋貴賓與廠商參與，現場超過800人一同欣賞經典音樂演出、共進晚宴。今年的音樂餐會由灣聲樂團以古典弦樂形式演繹世界民謠，美聲歌后許景淳演唱月琴、橄欖樹等民歌經典，而最讓賓客驚喜的是，以神秘嘉賓身份登台的姜育恆，一連獻唱「驛動的心、別讓我一個人醉、再回首」三首代表作，與台下觀眾互動連連。在活動當日，京懋建設也邀請賓客參與公益行動，現場募款總額超過300萬，全數捐贈桃園家扶中心「京懋助貧獎學金」專款，幫助桃園地區150位清寒績優大專生求學圓夢。

▲▼京懋建設,公益,慈善,餐會,灣聲樂團,許景淳,姜育恆,桃園。（圖／京懋建設提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲姜育恆與觀眾互動頻繁，一曲「再回首」為全場演出高潮。

不只建築！京懋選擇，更有影響力的文化與公益推廣

建築之外，京懋建設更致力於文化與公益推廣，連續五年在桃園展演中心舉辦音樂會，售票所得全數捐贈公益。范執行長認為：「 一般公司行號在推動公益慈善最簡單的做法就是直接捐款，而同樣的錢，京懋選擇拿來辦音樂會，不但能夠達到文化涵養與美學的推廣，同時透過公益慈善活動，拋磚引玉，讓各界人士都能參與，力量不同，價值更高。」今年因疫情影響改以「VIP公益音樂餐會」形式舉辦，藉此顧全防疫安全、同時讓社會公益的回饋初心不受影響。

▲▼京懋建設,公益,慈善,餐會,灣聲樂團,許景淳,姜育恆,桃園。（圖／京懋建設提供）

▲京懋建設執行長范秉豐。

▲▼京懋建設,公益,慈善,餐會,灣聲樂團,許景淳,姜育恆,桃園。（圖／京懋建設提供）

▲桃園市長鄭文燦亦親臨現場，與京懋執行長范秉豐共同推廣文化與公益的理念。

京懋建設支持的「灣聲樂團台灣行腳」計畫，於去年2019年時，灣聲的音樂家們親自到桃園與新竹尖石各偏鄉，為孩子與弱勢團體做了一系列的現場演出，透過音樂改善社會氛圍，翻轉偏鄉音樂文化。而今年啟動的「京懋助貧獎學金計畫」，在開心共享美好的音樂金曲盛宴之餘，京懋領頭號召邀請更多的善意，為桃園家扶中心募集資金，作為150位績優大專生的獎學金專款。京懋透過具體公益行動，讓更多人參與其中，讓文化與善念向外無限擴展。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
黃鴻升遺照仰天帥氣　爸爸忍痛親自挑選：他最喜歡的照片
小鬼黃鴻升解剖　妹妹緊拉爸爸憔悴現身
快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照」曝光
快訊／小鬼遺體抵達板殯　家屬煎熬等解剖結果
FOX體育台3頻道傳年底撤台！下午4點發表重大說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園「京懋一號」推出「減房概念」 享受寬裕居住空間客層

得獎只是開始　京懋建設再獲I.P.A.英國國際地產大獎！

善用手機自動對焦＋高速連拍　日本寵物攝影師分享「拍萌寵」不NG撇步

中秋團聚揪喝一杯！驚見好友變身品味型男　風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力

挑戰新型態海上工作！外商徵才守護離岸風場　全球運維團隊夥伴打造風電產業

GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

2020雲林國際偶戲節10/1登場　素還真「男神時代」強襲

尋常見不凡 李登輝與台北高校 台師大特展

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九得知消息「正在錄娛百」

2020雲林國際偶戲節10/1登場　素還真「男神時代」強襲

尋常見不凡 李登輝與台北高校 台師大特展

台電擬增建中火機組　盧秀燕：燒煤空污加害中部人

小鬼猝逝...呂秋遠提醒獨居者「做到10件事」！以免造成別人困擾

「書讀不多很驚恐」顏清標獲頒媽祖學院院士...胖一圈神采奕奕

2020最Chill野餐盛事！盤點5大理由必參加「東森好朋友Chill生活節」

台北白晝之夜橫跨南港7大場域　首度公開秘境「台電修護處」

京懋公益餐會「灣聲樂團、許景淳」瑰麗演出　神秘嘉賓姜育恆經典重現

太久沒簽名！阿公聯絡簿「簽2字」曝真實身分　網笑翻：太習慣了

健保會委員提案徵「食安健康捐」：萊克多巴胺風險終由全民買單

漫威「女浩克」是艾美獎視后！　馬克魯法洛親證實：歡迎加入

韓法務部長為兒「喬爽缺」！當兵請假只須打通電話　執政黨力護航

基隆中元祭庚子、辛丑年手爐交接　李姓宗親會承擔文化傳承

空軍少將林重宏傳訊女部屬「寶貝蛋、親一個來」降一級改敘

2020雲林國際偶戲節10/1登場　素還真「男神時代」強襲

4款已達第3期！　大陸11款新冠疫苗進入「臨床試驗階段」

全身被菸蒂燙爛！7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死…拜託不要救我

綠衫軍無退路　星海哥力拚G3復出

癡迷「神秘女友」10年　超弱徵信員幫尋人強詐500萬

小鬼黃鴻升帥氣遺照曝光　「爸爸忍痛挑選」：他最喜歡的照片

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

高大成鬼門關前返家　見27秒詭異招手

館長親曝已知真凶：賺十億查一輩子

搭高鐵被塞一疊鈔！說加油秒下車

即／台鐵撞貨車　瞬間全毀成火球

好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　CP值爆

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

年收300萬求婚失敗！6年女友嫌「做餐飲丟臉」

全台有雨今變天　鋒面接力北台降溫

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

人妻到全聯挑食材做宵夜　一端出來形狀母湯

多少台灣人在浴室跌倒？他曝2關鍵致命處

更多熱門

相關新聞

快訊／桃園某國中家長電擊棒攻擊學生

快訊／桃園某國中家長電擊棒攻擊學生

桃園某國中發生一起誇張事件，一名學生因為在開學後數度攻擊師生，沒想到卻有到同學家長，以輔導人員名義，進入學校，看該名學生情緒失控後，竟持電擊棒攻擊。

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

頂新和德文教基金會推「共好包」

頂新和德文教基金會推「共好包」

台女落跑被罰10萬…再逃美被攔發飆

台女落跑被罰10萬…再逃美被攔發飆

關鍵字：

京懋建設公益慈善餐會灣聲樂團許景淳姜育恆桃園

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

KID、坤達強忍上工「崩潰了」！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

小鬼已準備好替他慶生！吳宗憲心痛：你可以先請假回來嗎？

KID、坤達忍淚直播！製作人曝崩潰現況

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面