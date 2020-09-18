噴火筋肉男上網！任君挑　另有「警消優惠專案」...警帶隊上門

▲台南市警六分局在南區1處公寓大樓，查獲隱藏該處的同志色情按摩店，該店標男性按摩師提供服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局9月16日晚上7時20分許，據報持搜索票前往南區1處公寓大樓，查獲隱藏該處的同志色情按摩店，當場查獲1名男性按摩師正為消費男客進行按摩性交易服務，警方於當場查扣證物一批，全案偵訊後依法送辦。

台南市警六分局日前接獲檢舉，南區某處公寓大廈內，有從事男性同志色情按摩工作室，平日利用網路招攬客人消費，標榜擁有最優質身材健美男服務生，網站臚列穿著泳褲之猛男照供人挑選，採電話及Line預約才能進入店內消費，並提供外叫服務。

六分局警方於9月16日晚上7時 20分許，持台南地院法官核發之搜索票前往執行搜索，當場查獲1名男性按摩師涉嫌正為消費男客於房間內進行按摩性交易服務，警方於當場查扣證物一批，並將在場候客之2名男按摩師一併帶回調查。

該店標榜男性按摩師提供服務，60至90分鐘1400至2400元不等，還有警消優惠專案，現場查獲涉從事性交易之按摩師及男客，依違反社維法之妨害善良風俗裁罰；另35歲李姓負責人否認涉案，依妨害風化罪嫌函送台南地檢署偵辦。

市警六分局長陳錦文呼籲，該大樓公寓違法經營男同志色情交易，經常出入複雜分子，恐影響社區安全，且易感染性病，危害國民身心健康甚鉅。本分局針對違法色情行業，除縝密蒐集相關違法事證外，並加強巡邏盤查，以杜絕違法色情滋生。

・北極靈芝天然珍稀