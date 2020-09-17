爆病毒是人造！港媒：「閻麗夢論文」與川普前策士、郭文貴有關　

▲閻麗夢的論文被揭露與前白宮策士巴農有關。（圖／翻攝自推特／@LiMengYAN119）



文／中央社香港17日綜合外電報導

逃亡美國的前香港大學公衛學者閻麗夢撰文，想論證新型冠狀病毒是共軍人造而非自然演化，卻被發現這篇未經同儕審查的論文與前白宮策士巴農（Steve Bannon）和中國異議商人郭文貴有關。

香港《南華早報》提到，閻麗夢這篇14日公開的論文上有「法治基金會」（Rule of Law Foundation）的名稱；法治基金會包含兩個設於紐約的慈善機構，兩者曾於2018年11月接受郭文貴1億美元捐款的資助。

按巴農的說法，法治基金會的宗旨是協助遭中國政府壓迫的受害者。巴農曾自稱是基金會內兩個慈善機構之一「法治社會」（Rule of Law Society）的主席，「法治社會」的名頭也出現在閻麗夢的論文中。

郭文貴2014年逃出中國，巴農則於2017年離開白宮，之後兩人便聯手發布許多影片攻擊中共；不過巴農被控透過私人募資非法吸金，上個月在郭文貴的遊艇上被捕。

▲美國總統川普的前任首席高級顧問巴農（Steve Bannon）。（圖／路透社）



閻麗夢與研究團隊一篇存儲於資料平台Zenodo的論文，強調新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）應是實驗室產物，是以蝙蝠身上的ZC45和ZXC21冠狀病毒作為樣板或基底改造而來，僅需約6個月就能製成；閻麗夢的論文還要求嚴格檢視一些近期公布、支持病毒源出自然的研究。

不過《南華早報》指出，閻麗夢的論文另有3名共同作者，看起來是華人姓名，但找不到這3人從事過的研究，論文裡未提到研究員的資歷，也未說明研究員與法治基金會的關係，以及各自在研究中的角色。

《南華早報》依據論文所附電郵地址去信詢問，也未獲回覆。

▲科學界目前尚未確認新冠病毒的來源。（圖／路透社）



閻麗夢在論文中質疑《自然》（Nature）期刊裡一篇聲稱病毒沒有人為基因工程特徵的論文，她說自然期刊的文章恐涉「利益衝突」，但未舉證。

《南華早報》還提到，閻麗夢已成右翼節目與平台的常客，也經常出現在巴農的節目與郭文貴經營的媒體上。

被點名的《自然》期刊論文共同作者之一安德森（Kristian Andersen）16日表示，閻麗夢論文裡許多核心主張「事實上都不精確」，新型冠狀病毒與閻麗夢提及的蝙蝠病毒也並沒有「啟人疑竇地相似」。

安德森說，「（閻麗夢論文內容）根本不是事實，新型冠狀病毒與這些（閻麗夢所指的蝙蝠）病毒，彼此有超過3500處核甘酸差異。」

安德森也駁斥閻麗夢的「利益衝突」指控，強調「我的實驗室從沒拿過中國資助，也沒跟中方調查人員合作，我本人在中國也沒有金錢利益，我們的研究分析全都基於科學且不帶偏見」。

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