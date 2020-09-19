準備幹大事！金日成廣場被拍到軍隊進行「大綵排」：飛彈將登場

▲北韓當局疑似在平壤金日成廣場舉行大規模閱兵典禮綵排。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年經歷國際經濟制裁封鎖、新冠肺炎（COVID-19）、颱風洪災「三重打擊」的北韓（朝鮮），力求於勞動黨75周年雙十黨慶前完成災後重建工作，並趕工平壤綜合醫院；不過有衛星相片陸續披露，北韓當局除在平壤近郊的美林飛行場興建大型保管設施，疑似用來保管閱兵典禮用的飛彈，甚至被捕捉到軍隊在金日成廣場上進行大規模閱兵綵排。

根據《美聯社》（AP）當地時間18日的報導，一張美國衛星影像服務商Maxar攝於17日的黑白相片中，剛好捕捉到有數千名北韓軍人聚集在金日成廣場上，排列整齊，似乎正進行勞動黨75周年雙十黨慶閱兵綵排。

而《路透社》同樣也報導該張衛星影像，並指出有專家分析，由於北韓習慣以5年為一單位（5年、10年），而今年適逢勞動黨創立75周年，因此北韓非常有可能在今年的勞動黨慶中，向世人展示自2018年以後規模最大的飛彈或戰略武器。

據悉，美國智庫網站《北緯38度》（38 North）先前曾舉出攝於4日、15日的衛星相片分析，位於平壤東部近郊的美林飛行場上發現至少有2處新建的大型保管設施，長達37公尺，很有可能是用來集結兵力、保管閱兵典禮所需的軍事裝備。

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