竹市贈小一新生「河馬樂樂」防災頭套　多功能守護安全

▲沈老師帶領河馬樂樂親自示範地震避難動作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹今(17)日上午特別至三民國小，化身沈老師驗收學童地震避難演練成果，一早現場更來了一位新竹市立動物園的大明星，河馬樂樂，沈老師親自傳授樂樂正確地震避難要領，帶領河馬樂樂親自示範地震避難動作，希望給小朋友帶來深刻的印象，並藉由此機會頒贈河馬樂樂防災頭套及本市各公私立國小一年級學童，讓小朋友的安全多一層防護。

沈慧虹感謝議會支持，她表示，新竹市政府自103年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給本市各公私立國小一年級新生，今年已達成國小1至6年級學生都有自己的防災頭套。而本次所採購的頭套除了延續往年的多項功能，還印上了新竹市動物園的大明星河馬樂樂，透過樂樂傳遞重要的地震保命3步驟，為的就是希望提醒學童「趴下 掩護 穩住」三要領，讓孩子們每天使用頭套時因為看到圖案而不斷複習，災害發生時便能立即做出正確動作，保護自己。

新竹市消防局長李世恭說，今年特別邀請河馬樂樂來為小朋友示範地震的避難動作，透過副市長傳授河馬樂樂正確的地震保命3步驟作為小朋友的示範。他還說，地震發生天搖地動，常伴隨物品掉落、櫃子倒塌等，消防局自103年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給本市各公私立國小一年級新生，防災頭套可提供學童於地震發生時保護頭部，防止遭掉落物品砸傷頭部，也讓雙手可以空出來幫助避難逃生，才能有效保障孩子們的生命安全。

李世恭還說，消防博物館獲得文化部經費補助，已於108年底整修完畢對外開放，其中更設有地震體驗室，提供民眾體驗，邀請大小朋友一起來演練正確的地震保命3步驟，加強防災的意識、知識。

消防局表示，為強化校園師生災害防救應變能力，本市各級學校及幼兒園除平時進行的防災教育及安全宣導，每年於921國家防災日，亦會啟動各項震災演練，提升師生於災害發生時自救救人的能力。今日沈副市長希望透過河馬樂樂參與的地震演練，教導學童正確的避難掩護動作，並將市府送給孩子的一份安全禮物-河馬樂樂防災頭套頒贈給小一新生。