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74%國中小屋頂設太陽能發電　新竹市府去年賺814萬

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▲新竹市長林智堅參加新竹市立中小學太陽能光電啟用典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅參加新竹市立中小學太陽能光電啟用典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市29所市立中小學、11處公有機關房地都在屋頂設置太陽能光電，去年總發電量894萬度，省碳量超過12座大安森林公園，不僅有效讓教室及公有廳舍頂樓「降溫」3至4度，還賺進816萬元回饋金。竹市太陽能光電設置比例達74%，獲教育部肯定，對此，新竹市長林智堅表示，將持續盤點公有方地，建置太陽能光電。

竹市太陽能光電屋頂設置比例達74%，近日獲教育部「協助所屬學校設置屋頂型太陽光電發電設備之縣市政府佳作」、「屋頂光電績優」，林智堅市長表示，新竹市府29所市立中小學、11處公有機關房地都設置光電屋頂，太陽能光電總設置量達7.662MW(百萬瓦)，去年度總計減碳量約4765公噸，等於39.7萬棵樹木年減碳量，已超過12座大安森林公園減碳量。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，太陽能光電屋頂除了發電功能，更展示能源再利用重要性，屋頂成為生態環境展示中心。未來將鼓勵新竹市府所屬學校校地，設置落地形太陽能光電風雨球場，結合風雨球場與太陽光電，讓學生上體育課免受烈日之苦，109年度預計4至6所學校參與落地型計畫，體驗新型態之風雨球場。

此外，沈靜濤說，參與設置太陽能光電的機關學校，還可增加學校租金收益，建置太陽能光電屋頂的業者，都將回饋的租金收入50%。

新竹市政府表示，近年來積極推動環保節能與循環經濟，從「風收站」的設立到「無人回收站」的推展，資源回收量明顯有大幅成長，另外，在公有房地也設置太陽能光電，公共工程在設計階段，就納入太陽光電，盼藉此帶動民間企業共同創造綠色能源。

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