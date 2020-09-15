打破圍牆推社區共享　三民國小復興樓全新啟用

▲林智堅親自到場祝賀、參與剪彩儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市三民國小是招收超過兩千人的大學校，其中超過一甲子歷史的復興樓今（15）日啟用，是竹市新校園運動系列中打破圍牆、融合社區的重建校舍，由新銳建築師林柏陽操刀，多次贏得世界各國建築設計獎項的他，在設計上發揮巧思，提供學生更安全的學習環境，四層樓的建築為簡約灰色調，打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格，成新校園運動，新竹市長林智堅上午剪綵啟用也體驗校園環境。

「孩子們，我們正在為你們的未來努力！」三民國小上午舉行復興樓啟用典禮，林智堅親自到場祝賀、參與剪彩儀式，當彩球剪下，站在復興樓上的孩子也拋出手中的彩帶，黃、橘亮麗的彩帶飛揚空中，大家臉上洋溢著笑容，一起迎接、體驗嶄新的校園。隨後林智堅市長參觀復興樓，並與學生親切互動，還有許多孩子從溜滑梯滑下來開心迎接市長到來，感受全新的校園空間。

市府表示，興建於民國47年的三民國小復興樓，無地樑設計且耐震係數較低，影響學生在校就學的安全，自106年8月停止使用，該區社區林立，入學需求較多為總量管制學校，校舍無法容納全數學區的學生，因此本次共投入1億5千萬元，新增教室26間、電腦教室、健康中心及校史室，而目前三民國小全校70班，學生總數2057人，盼透過重建增加教室數量，可滿足學區入學需求。

「每逢喜事，我都會戴上紅色領帶。」林智堅說他非常開心，他上任以來投入逾48億元推動新校園運動，全市有34棟老舊校舍要重建，是浩大的工作，他非常感謝全市的校長，感謝新竹市議會的支持，也感謝辛苦的市府同仁，大家都一起為孩子的未來努力。

林智堅也談及，復興樓工程由新銳建築師林柏陽操刀，多次贏得世界各國建築設計獎項的他，在設計上發揮巧思，建築空間線條俐落，除提供學生更安全的學習環境，更提升整體景觀設計，打破圍牆，串連社區與校園，還有兩層樓高的溜滑梯，上課教室與下課遊樂場零距離，抬頭望則是寬闊的天井，暖暖的陽光與通透的視野，能感受到空氣與風的流動，這個空間讓孩子在學習上更加舒適、減少壓力、增加興趣，復興樓不僅是美感建築，也真正落實理想的知識遊樂地。

「這棟大樓不是一億、兩億，是我們三民人永恆的回憶。」三民國小校長陳智龍感性地說，謝謝市府改建復興樓，除安全性提高，復興樓更作為連接校園的橋樑，弭平原高低不同的樓層，連接校內四棟大樓，成為完美的無障礙空間，在地面層留設多個穿越的廊道，增加學習區、夢花園與前溪樓、操場的連結，改善學童的通學路線，提供社區居民更多活動空間，讓三民國小成為社區的共享基地，創造更多教育的可能性。

此外，林智堅指出，新竹市的「降溫計畫」超前部屬，目前全市已有超過一半的學校完成冷氣裝設，其它尚未完成的也會在明年2月開學前全部完成，也就是說在明年夏天來臨之前，新竹市的國中、小學班班都會有冷氣，他也感謝新竹市議會的幫忙，每年市府編列教育預算超過4成，未來也會持續投入更多資源，提供孩子更好的學習環境。

教育處指出，改善老舊及不安全的教育環境，是市府最重要的教育任務，市府教育處已全面盤點教育資源，將優先改善結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。