　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打破圍牆推社區共享　三民國小復興樓全新啟用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林智堅親自到場祝賀、參與剪彩儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅親自到場祝賀、參與剪彩儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市三民國小是招收超過兩千人的大學校，其中超過一甲子歷史的復興樓今（15）日啟用，是竹市新校園運動系列中打破圍牆、融合社區的重建校舍，由新銳建築師林柏陽操刀，多次贏得世界各國建築設計獎項的他，在設計上發揮巧思，提供學生更安全的學習環境，四層樓的建築為簡約灰色調，打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格，成新校園運動，新竹市長林智堅上午剪綵啟用也體驗校園環境。

「孩子們，我們正在為你們的未來努力！」三民國小上午舉行復興樓啟用典禮，林智堅親自到場祝賀、參與剪彩儀式，當彩球剪下，站在復興樓上的孩子也拋出手中的彩帶，黃、橘亮麗的彩帶飛揚空中，大家臉上洋溢著笑容，一起迎接、體驗嶄新的校園。隨後林智堅市長參觀復興樓，並與學生親切互動，還有許多孩子從溜滑梯滑下來開心迎接市長到來，感受全新的校園空間。

市府表示，興建於民國47年的三民國小復興樓，無地樑設計且耐震係數較低，影響學生在校就學的安全，自106年8月停止使用，該區社區林立，入學需求較多為總量管制學校，校舍無法容納全數學區的學生，因此本次共投入1億5千萬元，新增教室26間、電腦教室、健康中心及校史室，而目前三民國小全校70班，學生總數2057人，盼透過重建增加教室數量，可滿足學區入學需求。

「每逢喜事，我都會戴上紅色領帶。」林智堅說他非常開心，他上任以來投入逾48億元推動新校園運動，全市有34棟老舊校舍要重建，是浩大的工作，他非常感謝全市的校長，感謝新竹市議會的支持，也感謝辛苦的市府同仁，大家都一起為孩子的未來努力。

林智堅也談及，復興樓工程由新銳建築師林柏陽操刀，多次贏得世界各國建築設計獎項的他，在設計上發揮巧思，建築空間線條俐落，除提供學生更安全的學習環境，更提升整體景觀設計，打破圍牆，串連社區與校園，還有兩層樓高的溜滑梯，上課教室與下課遊樂場零距離，抬頭望則是寬闊的天井，暖暖的陽光與通透的視野，能感受到空氣與風的流動，這個空間讓孩子在學習上更加舒適、減少壓力、增加興趣，復興樓不僅是美感建築，也真正落實理想的知識遊樂地。

「這棟大樓不是一億、兩億，是我們三民人永恆的回憶。」三民國小校長陳智龍感性地說，謝謝市府改建復興樓，除安全性提高，復興樓更作為連接校園的橋樑，弭平原高低不同的樓層，連接校內四棟大樓，成為完美的無障礙空間，在地面層留設多個穿越的廊道，增加學習區、夢花園與前溪樓、操場的連結，改善學童的通學路線，提供社區居民更多活動空間，讓三民國小成為社區的共享基地，創造更多教育的可能性。

此外，林智堅指出，新竹市的「降溫計畫」超前部屬，目前全市已有超過一半的學校完成冷氣裝設，其它尚未完成的也會在明年2月開學前全部完成，也就是說在明年夏天來臨之前，新竹市的國中、小學班班都會有冷氣，他也感謝新竹市議會的幫忙，每年市府編列教育預算超過4成，未來也會持續投入更多資源，提供孩子更好的學習環境。

教育處指出，改善老舊及不安全的教育環境，是市府最重要的教育任務，市府教育處已全面盤點教育資源，將優先改善結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬
快訊／高雄大社爆命案！　一男遭砍死倒地
被老婆叫醒驚見都是水　倖存男還原經過哽咽：後悔沒救到妻兒
「武界溯溪」獲選入交通部優質旅遊行程！　觀光局急撤掉
砍脖60秒詭異畫面…吳仁惠「生前最後影片」預告：我要死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄小貨車熄火卡路中駕駛囧爆　波麗士大人見狀一招解圍

DPP生日！屏東縣黨部邀「千歲不老球壘隊」比賽...89歲仍嚇嚇叫

中秋佳節暖心！台塑3千禮金助弱勢...1315戶受惠

台南成大醫院產房手術室火警　火勢迅速撲滅全力排煙未釀災

打破圍牆推社區共享　三民國小復興樓全新啟用

花蓮精品咖啡評鑑出爐！得獎咖啡現場拍賣　業者競標激烈

新北表揚230家績優宗教團體　一年捐出2億3千萬公益善款

騎士晴天穿雨衣？　桃園議員涂權吉：道路淹水避水花攻擊

天秀農場生產苦瓜形如蘋果　有機甜脆鮮美可生食

金山警分局治安座談會　交通安全宣導「路口禮讓行人」

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

高雄小貨車熄火卡路中駕駛囧爆　波麗士大人見狀一招解圍

DPP生日！屏東縣黨部邀「千歲不老球壘隊」比賽...89歲仍嚇嚇叫

中秋佳節暖心！台塑3千禮金助弱勢...1315戶受惠

台南成大醫院產房手術室火警　火勢迅速撲滅全力排煙未釀災

打破圍牆推社區共享　三民國小復興樓全新啟用

花蓮精品咖啡評鑑出爐！得獎咖啡現場拍賣　業者競標激烈

新北表揚230家績優宗教團體　一年捐出2億3千萬公益善款

騎士晴天穿雨衣？　桃園議員涂權吉：道路淹水避水花攻擊

天秀農場生產苦瓜形如蘋果　有機甜脆鮮美可生食

金山警分局治安座談會　交通安全宣導「路口禮讓行人」

誰上分、誰兄弟？　《爐石戰記》英雄戰場明星大亂鬥16日開打　

新設餐飲業明年3月起需裝「防污設備」　違規最重罰2000萬

金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬

快訊／高雄大社爆命案！一男遭砍倒地「明顯死亡」…警調查中

網傳瑞豐夜市惡霸犬「遭拔光牙齒失血亡」　動保處急找本尊檢查

《黑豹》查德威克鮑斯曼「死亡證明」曝真正死因！安葬在出生故鄉

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

許文彬／寄王金平

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

桃園科技執法再增4處　駕駛人注意

3歲女童遭風箏捲上天　新竹市府懲處3官員

惡意棄單！女客人「3點來拿壽司」失聯

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

善化警取締酒駕零容忍連3天強勢路檢

澎湖4師生漂到外海　英勇船長救人

屏東婦釣蝦場如廁雙腿發麻求救　虛驚一場

夫妻機車遊台南拋錨所長援助安全返家

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

宅男自喻是「韋小寶」　心儀女子想分

「甘苦人」更不可以酒後開車！

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

白河警「清山」、「護果」守護民眾安全

2020桃園地景節即將登場　議員搶先看

更多熱門

相關新聞

新竹市74%國中小屋頂　設太陽能發電

新竹市74%國中小屋頂　設太陽能發電

新竹市29所市立中小學、11處公有機關房地都在屋頂設置太陽能光電，去年總發電量894萬度，省碳量超過12座大安森林公園，不僅有效讓教室及公有廳舍頂樓「降溫」3至4度，還賺進816萬元回饋金。竹市太陽能光電設置比例達74%，獲教育部肯定，對此，新竹市長林智堅表示，將持續盤點公有方地，建置太陽能光電。

陽光國小三合院教室全國美感特優

陽光國小三合院教室全國美感特優

全國射箭對抗錦標賽揚弓！300多位高手開戰

全國射箭對抗錦標賽揚弓！300多位高手開戰

林智堅迎小一新生視察防疫措施

林智堅迎小一新生視察防疫措施

林智堅贈繪本 伴小一新生上第一堂自然課

林智堅贈繪本 伴小一新生上第一堂自然課

關鍵字：

新竹市教育處 三民國小

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

貪玩出事！鼠寶紙巾纏身崩潰抱頭

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面