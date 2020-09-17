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新竹公園再升級　田徑場串聯市民廣場全新亮相

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▲「新竹市立田徑場」串聯市民廣場正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹市立田徑場」串聯市民廣場正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市公園再升級，新竹市長林智堅今宣布，「新竹市立田徑場」串聯市民廣場正式啟用，拆除過去阻礙路線的觀眾台，路線更加便民，新增大棚架讓民眾可在此跳舞、打太極拳等，另外，全新彩色田徑場取得國家認證，往後選手在此競賽成績，都可直接申請學校或大型賽事，有助於選手養成。對此，成德高中田徑隊員直呼，等不及在新田徑場再破大會紀錄!

林智堅表示，田徑場已有50年歷史，過去燈光昏暗、還會積水，以前為了方便管理，甚至不對外開放，現在田徑場「煥然一新」，過去阻礙路線的高聳看台改以大棚架取代，開放式空間24小時全天開放，大棚架提供社區居民跳舞、聚會場地，全新的田徑場可供選手專業練習、競賽場地，民眾也可在此運動，田徑場串聯市民廣場適合全年齡、民眾各類休閒娛樂的需求。

林智堅介紹，經中華民國田徑協會認證的田徑場，有全新10公分厚的藍色PU跑道、鉛球、鏈球、鐵餅的投擲區，及跳高、跳遠、三級跳遠和撐竿跳高場域，讓新竹市的體育運動有更多元發展。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，每位選手只有在中華民國田徑協會認證場地上的成績，才能被列為正式紀錄，若場地無認證，就算當次比賽打破大會紀錄，也僅能當作參考，新竹市田徑場認證給選手更多機會，另外，開放式的大棚架將是民眾欣賞選手最後衝刺的最佳位置。

城市行銷處長顏章聖表示，大棚架將是全新「網美景點」，屋頂採用木板幾何設計，搭配後方彩色田徑場，讓民眾怎麼拍都好看。另外，田徑場也搭配LED燈照明，讓民眾夜晚也安心運動。

對此，成德高中田徑隊員、109年全中運高男組400接力冠軍朱禎祥、黃左軍、張育誠、陳翊旼表示，之前田徑場跑道認證過期，都要到桃園等外縣市才有認證過的田徑場，如今在新竹市就有認證場地，還有10公分厚的PU跑道等，他們超開心，等不及在此破大會紀錄。

新竹市府提醒，新竹市立田徑場即日起，每週一至週日上午5時至6時，下午19時至22時開起燈光照明（視季節調整）。另外，新竹市109年全市運動會即將於本月22日至24日舉辦，歡迎喜好運動的民眾，到場一同支持鼓勵本市選手。

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