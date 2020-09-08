陽光國小72年老宅變身「三合院教室」　獲全國美感特優

▲新竹市長林智堅與陽光國小的孩子上一堂台語鄉土課。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

老三合院化身新教室！新竹市陽光國小校園內保留一座具有72年歷史的「陽光三合院」，由設計師與學生共同發想規劃，將老建築改造為「三合院教室」，院前廣場打造成遊樂場，融入竹編藝術，更利用特色教育開設藍染課程，今年獲教育部美感再造計畫特優，從全台學校中脫穎而出名列全國前三，更是特優獲獎名單中唯一在都市裡的學校，新竹市長林智堅今天也親自到古色古香的三合院教室，與陽光國小的孩子上一堂台語鄉土課。

林智堅今前往視察陽光三合院，笑說自己小時候就住在三合院，有熟悉的感覺，內部許多裝潢像是木製床架、客廳擺設等，都再再喚醒他的兒時記憶，讓他非常懷念，也肯定學校完整保留了這充滿回憶與歷史的建築，不管是手做或鄉土教育課程，三合院都是一個非常適合的空間。

參觀完三合院內部空間，林智堅市長與學童一起在三合院教室玩台語猜謎遊戲，當題目猜到「四角兩面、六尺七面」時，林智堅市長隨即拿出口袋裡的手帕，化身小智老師，打開手帕向孩子說，毛巾的形狀就像這條手帕，有「四個角、正反兩面」，平時可以「拿來擦臉」，所以答案就是毛巾，現場的孩子都非常開心，謝謝小智老師的親切解說。

「這就是夢想中的校園樣貌！」林智堅表示，此次三合院改造完成了孩子的願望，將廢棄花圃變身孩子最愛的沙坑，新設了玩耍後可以清洗的洗手台與洗腳池，升級三合院的新出入口，廣場前空間重整，讓孩子可以在古色古香的三合院上課，在寬廣的院前廣場奔跑，在竹編廊道探索生態，上學充滿無比樂趣，三合院成了孩子下課期間最熱門的聚集地。

陽光國小校長吳淑雯表示，陽光三合院有72年歷史，原空間因建築老舊，燈光昏暗、電力線路雜亂、動線也不佳，未能做為學習空間使用，此次再造計畫由林志成建築師擔任顧問，與學生共同討論、實作。除保留、改造三合院，更將一旁的「香蕉廣場」打造成專屬孩子的遊戲場，還邀請竹編藝術師蘇素任，帶領學童動手打造竹編廊道，並新設樹下平台作為展演空間，讓生活、教育與美感共存。

陽光國小學務主任田又方說，陽光三合院原是一位鄭阿嬤的家，後來該地做為學校用地，初期阿嬤還時常回到三合院老家種菜，就像自己還住在這裡，許多學童看到阿嬤也會親切上前和她說話，爾後在校方牽線下，由阿嬤回到學校和孩子講述三合院的故事，透過與孩子的互動，阿嬤發現自己的家成為孩子最棒的學習場域，也成為最有人情味的校園風景，現年80多歲的她至今仍時常回來看看孩子、看看三合院，感受這個永遠有新故事的老地方。

市府表示，107年教育部並對改造後的校園進行評鑑，僅25校獲得補助經費，其中陽光國小從全台校園中脫穎而出拿下特優殊榮得下全台前三，更是特優得獎者中唯一在都市裡的學校，實屬難得。

陽光國小二年級學生倪靖雯開心地說，以前香蕉廣場沒什麼地方可以跑跑跳跳，三合院裡面也很暗，大家都不太會到這裡來玩，但改造之後的三合院，和香蕉廣場空間都變大，還多了沙坑和竹編走道可以玩，是校園最受歡迎的遊戲場。

教育處指出，市府迄今投入48.5億元推動「新校園運動」，協助進行新建校舍、老舊校舍拆除整建、推廣校園美學，透過環境再造讓學生和社區居民感受到學校的改變，更盼提供完善的教學環境，讓孩子在安全無虞的環境中學習成長，盡情享受學習樂趣。