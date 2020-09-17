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新會期開議在即4立委是否續押　游錫堃：須經立院同意

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記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於18日開議，外界目前仍有民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇等4位立委涉案在押，立法院長游錫堃17日受訪時表示，希望司法機關能夠尊重憲政，任何行動和處理一定要符合憲法的規定，「如果有任何處理，必須立法院同意」。

▲▼游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

立院新會期開議在即，不過日前在休會期間爆發立委集體收賄案，目前包括蘇震清、陳超明、廖國棟以及趙正宇仍涉案在押，不過憲法增修條文第4條明定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，是否須經立院同意才能續押也引發討論。

游錫堃17日上午於立法院出席「中華民國第58屆十大傑出青年」當選公布記者會，他在會前受訪時表示，目前有4位立委同仁仍被司法拘禁當中，自己站在立法院的立場，希望能夠毋枉毋縱。

▲▼游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃強調，以三權分立、司法立法分立制衡的角度來看，希望司法機關能夠尊重憲政，因為所有行動和處理都一定要合乎憲法規定，「如果他們有任何處理，必須立法院同意」，並非他個人能夠決定。

不過外界也關心，立法院後續是否會同意續押4名立委，游錫堃說，憲法不是他個人能夠決定，只盼司法機關處理這件事情時，一定要依照憲法的規定處理。

此外，蘇貞昌18日將率相關部會首長赴立法院，就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，並備質詢，國民黨團已公開要求蘇貞昌為開放美豬美牛道歉，並要求總統蔡英文赴立院發表國情報告。

對此，游錫堃則表示，自己負責的是工作是國會行政，面對各黨團提出各自的主張，站在立法院長的立場，只要符合議事規則、《立法院組織法》、《立法委員職權行使法》等相關法規的規定，他都會盡全力處理好。

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