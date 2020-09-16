立法院保留捷克特展、民主友誼牆　19日開放供民眾參觀

▲立法院議場。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

為響應全國古蹟日活動，立法院將於19日上午9時至下午5時（中午不休息）再度開放參觀，今年也特別規劃比較國會專區，盼藉由觀摩其他民主國家之國會，讓參觀民眾更加理解我國國會象徵的重要性。此外，捷克參議院議長韋德齊日前率團訪問，立法院亦設計捷克特展及民主友誼牆，展現台捷的深厚友誼及民主發展的共同經驗，所有展區均保留供民眾參觀。

立法院秘書長林志嘉指出，立法院前身為日治時期台北州立第二高等女學校的立法院，建物緣起考據為日治時期大正八年（1919年），並於昭和10年（1935年）整建，代表著一段台灣過去的殖民歷史。

林志嘉表示，立法院於光復後一度作為台灣省政府農林廳辦公所，1960年省農林廳搬遷至中興新村後，立法院由中山堂進駐至此，此後成為國家最高立法機關所在地，是國家議事場域、重大法案催生地，也見證了台灣民主發展。

林志嘉說，立法院行政大樓建築於2017年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場亦獲登錄為歷史建築，本次開放民眾參觀，不僅能一覽立法院古蹟建物與議場的歷史風華，也可以來欣賞比較國會專區、民主友誼牆及捷克特展。

林志嘉提醒，民眾欲進入立法院參觀，需攜帶附有照片之個人身分證明文件 （如身分證、健保卡或駕照等）至立法院中山南路大門服務處，現場排隊、安全檢查、量測體溫後就可由正大門進入院區參觀，防疫期間也請務必戴上口罩，入院參觀者均可獲得立法院的限量紀念品，邀請國人踴躍前來觀賞。

▼捷克參議長韋德齊與立法院長游錫堃日前於民主友誼牆及簽名留念。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人也看了這些...

► 國民黨發起反美豬公投 蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理

► 開放美豬牛 吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

► 發言權下放？ 陳時中首鬆口：萊劑美豬公聽會「會派人出席」

更多熱門新聞...

►誰會買到含瘦肉精美豬？ 柯文哲：窮人

►游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬 指責馬英九自己也一樣

►侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

►振興一下我們的美麗