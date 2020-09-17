快訊／國民黨又來守議場　搶明早7點提案要蔡英文到立法院

▲國民黨立委坐議場門口守夜到明早，要搶先提案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌將率同相關部會首長列席報告美豬、美牛進口議題並備質詢。國民黨立委17日中午開始，輪班守在議場大門前，將於明早7點搶先提案，要求總統蔡英文赴立法院國情報告，並要求行政院長蘇貞昌、蔡英文針對美豬政策大轉彎，向全國人民道歉。

目前守在議場的立委包括黨團總召林為洲、立委洪孟楷、曾銘宗、吳怡玎、林德福、李德維，國民黨團預計每4小時輪班一次，徹夜駐守，直到明天早上7點搶先提案。

林為洲受訪時表示，明天早上七點將搶提兩項議案，要求變更議程。第一是要求總統到立法院進行咨文報告；第二，蘇貞昌、蔡英文應向人民道歉，且每個月都要到國會報告經貿談判進度，讓大家知道為什麼要進口美豬。

立委洪孟楷也在臉書發文表示，現在開始，國民黨籍立委輪流在議場門口，準備明天早上7點議場開門後送提案，「明早蘇貞昌院長專案報告前，我們會要求蔡英文總統來立法院向人民報告，這是立委行使權的展現，更是人民有知的權利，我們要求傲慢的政府不要拒絕聽見人民的聲音！」

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